Сутки в ООС: Один боец ВСУ ранен на Донбассе

Сепаратисты в течение предыдущих суток обстреляли позиции украинских военных восемь раз и продолжили обстрелы сегодня, в результате чего один украинский военнослужащий был ранен.

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За сутки 17 января сепаратисты восемь раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в субботу, 18 января.

Сепаратисты обстреляли позиции ВСУ из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток“ зафиксировано пять вражеских обстрелов: вблизи Красногоровки - из станкового противотанкового гранатомета два выстрела; рядом с Широкино - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; два раза неподалеку от Павлополя - из миномета калибра 82 мм противник выпустил две мины, а также стрелял из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; вблизи Васильевки - из стрелкового оружия.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки Север зафиксировали два обстрела рядом с Орехово - из миномета калибра 120 мм и из гранатометов различных систем, а также обстрел неподалеку от Луганского - из ручного противотанкового гранатомета один выстрел из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

Вчера, 17 января, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было, - сказано в сообщении.

Отмечается, что с начала этих суток российские оккупационные войска из стрелкового оружия открывали огонь в сторону позиций ВСУ вблизи населенного пункта Пески. Один украинский военный получил ранение.

Напомним, озвучены потери Украины на Донбассе за 2019 год. От действий оккупантов погибли более 130 украинских воинов.

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