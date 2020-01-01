В Дрогобыче чиновник растратил миллион на фиктивном вывозе мусора

Деньги за вывоз мусора выделялись из бюджета, но его на самом деле не вывозили. Чиновник также обещал запустить линию по сортировке мусора, но отходы просто накапливались на отведенном участке.

Чиновника из Дрогобыча уличили в фиктивном вывозе отходов

В Дрогобыче Львовской области директора коммунального предприятия подозревают в растрате более миллиона гривен на организованной им схеме фиктивного вывоза мусора. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области в субботу, 18 января.

Как отметили в прокуратуре, 39-летний директор КП Дрогобычского горсовета оформлял расходы за услуги по вывозу мусора, который на самом деле не вывозили.

"Как результат - убытки за будто бы утилизированные отходы превысили один млн грн", - сказано в сообщении.

Чиновник также обещал запустить в работу линию по сортировке мусора, но фактически накапливал отходы на отведенном участке.

Госэкоинспекция во Львовской области заявила, что на свалке в Дрогобыче "существенно превышено содержание загрязняющих веществ, в частности цинка, фосфора, нитратов, свинца и других".

Прокуратура открыла уголовное производство по факту возможной причастности должностных лиц коммунального предприятия из Дрогобыча к присвоению или растрате средств местного бюджета.

Напомним, что Закарпатью грозит мусорный коллапс. По словам председателя ОГА, критическая ситуация на полигоне твердых бытовых отходов в городе Ужгороде.

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