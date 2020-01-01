Итоги 18 января: "отставка" Гончарука и дело Маркива

Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки.

Премьер Гончарук написал заявление на отставку; Иран отказался передать черные ящики; Рада приняла заявление по делу Маркива: News.bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

Псевдо-отставка премьера Гончарука

На фоне скандала с “записями Гончарука“ премьер-министр Алексей Гончарук решил написать заявление на увольнение. При этом заявление было почему-то написано на имя президента, хотя по конституции правительство и премьер-министра назначает Верховная Рада. Вечером в Офисе президента состоялась встреча Гончарука с президентом Зеленским, на которой глава государства заявил, что не будет увольнять премьера.

Иран отказался передать черные ящики

Иран проигнорировал требование Украины передать черные ящики лайнера МАУ, сбитого под Тегераном. Украинская сторона подала уже несколько запросов, но иранцы настаивают на том, чтобы сначала с самописцами поработали следователи в Иране.

Рада приняла заявление по делу Маркива

Верховная Рада приняла заявление по делу Виталия Маркива, осужденного в Италии за убийство фотографа на Донбассе. Украинские парламентарии назвали уголовное преследование украинца очевидным нарушением принципов права и попросили итальянские власти обеспечить объективное рассмотрение апелляции на приговор украинцу.

Богдан Яременко уволен из парламентского комитета

Народный депутат Богдан Яременко, которого осенью журналисты поймали за секс-перепиской в парламенте, снят с должности главы комитета Верховной Рады. Оскандалившегося депутаты пытались убрать с руководящей должности и раньше, но удалось это лишь сейчас.

Арест счетов “Киевметростроя“

Следственный судья Печерского районного суда Киева наложил арест на денежные средства на банковских счетах ПАО “Киевметрострой“ и его подразделений.

В дальнейшем Офис генерального прокурора обратится в суд с ходатайством о передаче этих средств в АРМА с возможностью выплат на строительство метрополитена под контролем государства.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.