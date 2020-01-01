Беспилотник США провел мониторинговый полет у побережья Крыма

БПЛА был запущен в 5:50 по киевскому времени 17 января с авиабазы США на острове Сицилия.

Беспилотник ВВС США провел разведку у побережья аннексированного Крыма. Об этом сообщает мониторинговый ресурс Plane Radar в Twitter в субботу, 18 января.

Разведывательный беспилотный аппарат RQ-4 Global Hawk с бортовым номером 11-2048 был запущен 17 января в 5:50 по Киеву с американкой авиабазы Сигонелла, расположенной на острове Сицилия.

Также по карте видно, что БПЛА провел мониторинг линии разграничения на Донбассе, а затем начал разведывательный полет вдоль черноморского побережья.

Напомним, что ранее беспилотник США провел разведку у границ Крыма и Донбасса в конце декабря 2019 года. Беспилотник вылетел с базы НАТО в Сицилии, а затем провел мониторинг на Донбассе и вдоль Черноморского побережья.

Также сообщалось, что у позиций военных на Донассе взорвался беспилотник. Вражеский беспилотник при взрыве ранив троих бойцов ВСУ.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet