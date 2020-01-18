В Одессе пьяная продавщица оскорбляла клиента из-за украинского языка

После того, как запись скандала попала в Интернет, продавца с антиукраинскими взглядами уволили.

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В Одессе покупатель и пьяная продавщица магазина поссорились на почве отношения к украинскому языку. Как долго продолжалась “дискуссия“ неизвестно, однако видеофрагмент таковой попал в Интернет.

На нем — явно нетрезвая продавщица откровенно хамит покупателю. В частности слышны фразы:

П**дуй к себе домой и там разговаривай на украинском языке.

В Одессе ты не будешь разговаривать на украинском… Ты, п***юк, б**дь, в Одессе никто не разговаривает на украинском языке!

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После того, как о происшествии написали некоторые СМИ, владельцы магазина приняли решение уволить продавщицу.

В комментарии Укринформу директор магазина сообщила, что администрация узнала ночном конфликте из соцсетей, выяснила обстоятельства и издала приказ об увольнении неадекватной сотрудницы.

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По словам руководительницы торгового заведения, во время внутреннего разбирательства стало понятно, что продавец действительно находилась на работе в нетрезвом состоянии.

Также журналистам стало известно, что ставшая “звездой“ соцсетей женщина смогла проработать в магазине всего неделю, и на момент конфликта с покупателем все еще была стажером.

Напомним, в России обеспокоены призывами “очистить Украину от русскоязычных детей“. В МИД РФ считают, что в Украине “русский язык подвергается двойной дискриминации“.

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