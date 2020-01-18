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В Одессе пьяная продавщица оскорбляла клиента из-за украинского языка

Комментариев: 19
После того, как запись скандала попала в Интернет, продавца с антиукраинскими взглядами уволили.
Продавщица нахамила украиноязычному покупателю
Продавщица нахамила украиноязычному покупателю
кадр из видео

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В Одессе покупатель и пьяная продавщица магазина поссорились на почве отношения к украинскому языку. Как долго продолжалась “дискуссия“ неизвестно, однако видеофрагмент таковой попал в Интернет.

На нем — явно нетрезвая продавщица откровенно хамит покупателю. В частности слышны фразы:

П**дуй к себе домой и там разговаривай на украинском языке.

В Одессе ты не будешь разговаривать на украинском… Ты, п***юк, б**дь, в Одессе никто не разговаривает на украинском языке!

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После того, как о происшествии написали некоторые СМИ, владельцы магазина приняли решение уволить продавщицу.

В комментарии Укринформу директор магазина сообщила, что администрация узнала ночном конфликте из соцсетей, выяснила обстоятельства и издала приказ об увольнении неадекватной сотрудницы.

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По словам руководительницы торгового заведения, во время внутреннего разбирательства стало понятно, что продавец действительно находилась на работе в нетрезвом состоянии.

Также журналистам стало известно, что ставшая “звездой“ соцсетей женщина смогла проработать в магазине всего неделю, и на момент конфликта с покупателем все еще была стажером.

Напомним, в России обеспокоены призывами “очистить Украину от русскоязычных детей“. В МИД РФ считают, что в Украине “русский язык подвергается двойной дискриминации“.

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Теги: украинский язык, Одесса, продавец
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Комментариев (19)
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bertal    18.01.2020, 12:05
Оценка:  -2
bertal
Так увольте ее и поставьте продавцом жителя Львова или Ивано-Франковска,можно англичанина или француза, ДЕБИЛЫ, в стране 80% русскоговорящих в городах, по чем нынче коммуналка не хотите написать? и как выживать пенсионерам? Или пенсионеров тоже надо разделить на русскоговорящих и размовляющих на мов
VSHIVANKA    18.01.2020, 11:41
Оценка:  -16
VSHIVANKA
СУМЫ , ХАРЬКОВ , ПОЛТАВА , ДНЕПРОПЕТРОВСК , ОДЕССА , ЧЕРНИГОВ , СИМФЕРОПОЛЬ , СЕВАСТОПОЛЬ , ЛУГАНСК , ДОНЕЦК , НИКОЛАЕВ , МАРИУПОЛЬ , ХЕРСОН , КРИВОЙ РОГ , КИРОВОГРАД , ЗАПОРОЖЬЕ , ВСЁ ЭТО РУССКИЕ ГОРОДА ОСНОВАНЫЕ РУССКИМИ МОНАРХАМИ И ВОЕННОНАЧАЛЬНИКАМИ И ОНИ ОБЯЗАТЕЛЬНО ВЕРНУТСЯ НА РОДИНУ В РОССИЮ
ШтормЗайцев    18.01.2020, 11:47
Оценка:  +11
ШтормЗайцев
ВШИВЫЙ-ВЫТИПИЧНЫЙ ВАНЬКА ДУРАЧЕК, ПОЛНЫЙ ПРОФАН В ИСТОРИИ И ЯЗЫКОЗНАНИИ. И КАК ТАКИХ ТОРМОЗОВ БЕРУТ НА СЛУЖБУ НА ИНФОРМАЦИОННЫЕ ВОЙСКА НА РОССИИ? ЧЕ,НА КРЕМЛЕВСКОМ МОРДОРЕ СОВСЕМ УМНЫХ НЕ ОСТАЛОСЬ? МОЗГИ ПРОПИЛИ ОКОНЧАТЕЛЬНО ?
atos    18.01.2020, 11:48
Оценка:  -12
atos
Каму ты это написал? Рэгулям из аулов, которые бэкают-мекают на своей мове и моют унитазы во всей Европе)))
tel1    18.01.2020, 11:51
Оценка:  0
tel1
зато с лопат как свиньи не жрем помои
ШтормЗайцев    18.01.2020, 11:57
Оценка:  +3
ШтормЗайцев
atos - многовековая мечта рассиан об унитазах порой приобретает совсем уж фантасмогорические формы
tel1    18.01.2020, 11:50
Оценка:  0
tel1
иди на куй
Od-gol    18.01.2020, 11:28
Оценка:  +18
Od-gol
"…Дід у руки кухлик взяв і нахмурив брови:
– На Вкраїні живете й не знаєте мови. -
Продавщиця теж була гостра й гонорова.
- У мєня єсть свой язик, ні к чєму мнє мова. -
І сказав їй мудрий дід:
– Цим пишатися не слід,
Бо якраз така біда в моєї корови:
Має, бідна, язика і не знає мови."
Кухлик. П.Гла
Od-gol    18.01.2020, 11:29
Оценка:  +16
Od-gol
Кухлик. П.Глазовий
bugrov3    18.01.2020, 11:26
Оценка:  +19
bugrov3
уёпище отправить на исконную колыму. вы только вглядитесь в эту харю и всё понятно. ВЫРОДОК!
Ukraineslava    18.01.2020, 11:25
Оценка:  +13
Ukraineslava
Так она правду сказала, украинский только навязывают а 70% населения Украины говорит по русски как бы это странным кому то не казалось но это правда, но это не значит что эти люди не любят Украину, слава Украине!
ШтормЗайцев    18.01.2020, 11:44
Оценка:  +11
ШтормЗайцев
На вашей кремлевской методичке устаревшие данные времен 1991 года. Плюньте в тухлую морду своего пригожина и потребуйте у него более свежий продукт.
Колишній-східняк    18.01.2020, 11:17
Оценка:  +22
Колишній-східняк
П'яна ватна курвища...
atos    18.01.2020, 11:16
Оценка:  -29
atos
То чувство, когда не все люди, любят мычащих дупомовных дебилов)))))))
ШтормЗайцев    18.01.2020, 11:23
Оценка:  +23
ШтормЗайцев
Самокритично однако.
Колишній-східняк    18.01.2020, 11:24
Оценка:  +16
Колишній-східняк
Знаки препинания правильно расставляй, недебил.
ШтормЗайцев    18.01.2020, 11:00
Оценка:  +26
ШтормЗайцев
Верните животное домой на йошкар-олу.
atos    18.01.2020, 11:19
Оценка:  -25
atos
Это тебя нужно вернуть в обезьянник, который в закарпутье. Ты тоже дупомовный пень?
ШтормЗайцев    18.01.2020, 11:24
Оценка:  +17
ШтормЗайцев
Почему все рассиане так зациклены на своей заднице ? Откройте тайну
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