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В Херсоне любителям "русского мира" условные сроки заменили тюрьмой

Комментариев: 10
Попытка создать "Николаевскую народную республику" без прямой поддержки ВС РФ провалилась.
Суд назначил любителям "русского мира" реальные тюремные сроки
Суд назначил любителям "русского мира" реальные тюремные сроки
depositphotos.com

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Суд в Херсоне пересмотрел дело николаевских сепаратистов и назначил любителям “русского мира“ реальные тюремные сроки вместо условных. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Николаевской области.

В 2015 году, накануне празднования Дня независимости Украины, пятеро жителей Николаева изготовили и распространили на территории города и области листовки с призывами выйти из состава Украины и создать “Николаевскую народную республику“. Сепаратисты призывали жителей региона становиться участниками нелегальных организаций, а также помогать незаконным формированиям террористических псевдо-республик “ЛДНР“.

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Правоохранители задержали николаевских сепаратистов. Во время обыска оперативники СБУ изъяли у них самодельные взрывные устройства, гранаты, пистолет-пулемет МР-40, печатную антигосударственную продукцию, специальную литературу для диверсионной работы, а также список проукраинских активистов региона.

В 2017 году приговором Ленинского суда Николаева все фигуранты были признаны виновными. Одному из них, бывшему работнику органов МВД, назначено наказание виде лишения свободы сроком на 5 лет, трем — по 5 лет лишения свободы с испытательным сроком на 3 года, еще одному — 3 года лишения свободы с испытательным сроком на 1 год.

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Тогда же прокурором была подана апелляционная жалоба об ужесточении приговора: прокуратура настаивала на реальных тюремных сроках для всех фигурантов дела. Однако суд в удовлетворении этой жалобы отказал, и прокуратура подала жалобу в кассационном порядке о пересмотре дела по ст. 110 и 263 УК Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, незаконное обращение с оружием).

16 января 2020 года приговором коллегии судей Херсонского апелляционного суда трем из упомянутых фигурантов, получивших ранее условные сроки, назначена реальная мера наказания. Одному — лишение свободы сроком на 6 лет, двум — по 5 лет тюрьмы.

Напомним, в Харькове схватили лазутчика “ЛНР“. Харьковчанин вернулся домой после 5 лет службы у оккупантов и начал собирать сведения о стратегических объектах города.

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Теги: Николаев, Херсон, суд, прокуратура, русский мир, сепаратизм, сепаратист
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Комментариев (10)
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ШтормЗайцев    18.01.2020, 13:37
Оценка:  +3
ШтормЗайцев
Уливительно мягкие наказания для российских террористов.
Мыкола    18.01.2020, 13:24
Оценка:  -10
Мыкола
. В Украине суд действует по принципу чего изволите .Пройдет еще 4 года и судьи будут принимать прямо противоположные решения
Колишній-східняк    18.01.2020, 12:59
Оценка:  +19
Колишній-східняк
Ничего, отсидятся с десяток лет на тюремных харчах, глядишь, и поумнеют... Заодно и рукавицы шить научатся. В жизни пригодится.
Nesdeshniy    18.01.2020, 13:26
Оценка:  -10
Nesdeshniy
Ну это вряд ли, в так называемой украине не осталось украинцев для обмена на рагулей и кугутов попавших в плен к ополченцам ЛДНР, вот и появляются "сепаратисты".....
Николай510    18.01.2020, 12:44
Оценка:  +24
Николай510
Слишком мягкое наказание реальным преступникам-путинцам, не мешало бы просто расстрелять в назидание им подобным козлам
VSHIVANKA    18.01.2020, 12:27
Оценка:  -31
VSHIVANKA
СУМЫ , ХАРЬКОВ , ПОЛТАВА , ДНЕПРОПЕТРОВСК , ОДЕССА , ЧЕРНИГОВ , СИМФЕРОПОЛЬ , СЕВАСТОПОЛЬ , ЛУГАНСК , ДОНЕЦК , НИКОЛАЕВ , МАРИУПОЛЬ , ХЕРСОН , КРИВОЙ РОГ , КИРОВОГРАД , ЗАПОРОЖЬЕ , ВСЁ ЭТО РУССКИЕ ГОРОДА ОСНОВАНЫЕ РУССКИМИ МОНАРХАМИ И ВОЕННОНАЧАЛЬНИКАМИ И ОНИ ОБЯЗАТЕЛЬНО ВЕРНУТСЯ НА РОДИНУ В РОССИЮ
CasperW    18.01.2020, 12:32
Оценка:  +25
CasperW
Большинство из них на Родине. Но это правда - Севастополь и Симферополь тоже обязательно вернутся
Nesdeshniy    18.01.2020, 13:28
Оценка:  -8
Nesdeshniy
В Севастополе и Симферополе уже и забыли что такое украина.....
Николай510    18.01.2020, 12:48
Оценка:  +23
Николай510
Я уже писал и обращался здесь к модератору и службам СБУ о выявлении и задержании антиукраинского паразита на этом сайте под ником "вшиванка" с привлечением его к уголовному наказанию, мне не понятно бездействие этих служб и инстанций!
Колишній-східняк    18.01.2020, 12:57
Оценка:  +19
Колишній-східняк
Просто не обращайте внимания и не утруждайте себя прочтением этого словесного поноса. На крайняк, можете, походя, свой минус поставить.
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