В Херсоне любителям "русского мира" условные сроки заменили тюрьмой

Попытка создать "Николаевскую народную республику" без прямой поддержки ВС РФ провалилась.

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Суд в Херсоне пересмотрел дело николаевских сепаратистов и назначил любителям “русского мира“ реальные тюремные сроки вместо условных. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Николаевской области.

В 2015 году, накануне празднования Дня независимости Украины, пятеро жителей Николаева изготовили и распространили на территории города и области листовки с призывами выйти из состава Украины и создать “Николаевскую народную республику“. Сепаратисты призывали жителей региона становиться участниками нелегальных организаций, а также помогать незаконным формированиям террористических псевдо-республик “ЛДНР“.

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Правоохранители задержали николаевских сепаратистов. Во время обыска оперативники СБУ изъяли у них самодельные взрывные устройства, гранаты, пистолет-пулемет МР-40, печатную антигосударственную продукцию, специальную литературу для диверсионной работы, а также список проукраинских активистов региона.

В 2017 году приговором Ленинского суда Николаева все фигуранты были признаны виновными. Одному из них, бывшему работнику органов МВД, назначено наказание виде лишения свободы сроком на 5 лет, трем — по 5 лет лишения свободы с испытательным сроком на 3 года, еще одному — 3 года лишения свободы с испытательным сроком на 1 год.

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Тогда же прокурором была подана апелляционная жалоба об ужесточении приговора: прокуратура настаивала на реальных тюремных сроках для всех фигурантов дела. Однако суд в удовлетворении этой жалобы отказал, и прокуратура подала жалобу в кассационном порядке о пересмотре дела по ст. 110 и 263 УК Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, незаконное обращение с оружием).

16 января 2020 года приговором коллегии судей Херсонского апелляционного суда трем из упомянутых фигурантов, получивших ранее условные сроки, назначена реальная мера наказания. Одному — лишение свободы сроком на 6 лет, двум — по 5 лет тюрьмы.

Напомним, в Харькове схватили лазутчика “ЛНР“. Харьковчанин вернулся домой после 5 лет службы у оккупантов и начал собирать сведения о стратегических объектах города.

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