На Волыни бывший священник пытался ограбить храм

Мужчину поймали на горячем, при попытке бегства он умудрился сломать себе ногу.

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На Волыни бывший священник пытался обворовать храм и был пойман на горячем. Скандальный инцидент произошел в селе Жидичин в пятницу, 17 января, информирует Фейсбук-сообщество “Монашество Волыни“.

Сообщается, что ночью неизвестный с помощью лестницы проник с тыльной стороны в храмовый комплекс Свято-Николаевской церкви и пытался вынести из него различные предметы. Это заметила Храмовая служба внутренней безопасности. Неизвестного заблокировали в помещении, а охрана вызвала полицию. До ее приезда мужчина пытался выбить двери, угрожал и матерился.

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Увидев полицейских, мужчина совершил прыжок со второго этажа колокольни, в результате чего сломал ногу. Злоумышленником оказался бывший настоятель УПЦ (МП) Свято-Николаевского храма. Неудачливому вору вызвали скорую, а сотрудники полиции составили соответствующие протоколы, опросили свидетелей.

На официальных вэб-ресурсах волынской полиции информация о данном инциденте пока не появлялась.

Напомним, юноша убил священника-педофила и проткнул ему горло крестом. Предположительно, что юноша был жертвой священника-педофила. Момент убийства он не помнит.

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