ГБР снова вызвало Порошенко на допрос

Следователи хотят выяснить, имела ли место государственная измена при заключении Минских соглашений.

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Пятого президента Украины и действующего народного депутата Петра Порошенко вызывают на допрос в Государственное бюро расследований в качестве свидетеля в двух уголовных производствах. Одно из них касается возможной “государственной измены“ в Минских соглашениях. Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

Допросы назначили на 21 и 24 января. В каком деле запланирован первый допрос, не сообщается. Второй допрос касается дела о Минских договоренностях.

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В ГБР также отметили, что ранее вызвали Порошенко на допросы в 16 уголовных производствах, но в целом он не появлялся на них уже 27 раз.

Отдельно в ГБР напомнили экс-президенту, чтобы он не забыл прихватить на допрос документ, удостоверяющий личность. Кроме того Порошенко предупредили, что в случае неявки к нему могут применить принудительный привод к следователю.

Напомним, у Порошенко прокомментировали иск Суркисов. В пресс-службе партии Европейская солидарность заявили, что сделок с Суркисами по поводу канала 1+1 Порошенко не заключал.

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