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Более трех тысяч спасателей будут дежурить у водоемов на Крещение

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Спасатели призывают украинцев придерживаться правил безопасности во время крещенских купаний.
На Крещение возле водных объектов будут дежурить более трех тысяч спасателей
На Крещение возле водных объектов будут дежурить более трех тысяч спасателей
Павел Пащенко

На Крещение у водных объектов безопасность украинцев будут обеспечивать более трех тысяч спасателей. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в субботу, 18 января.

"На водоемах страны уже установлено около 1000 спасательных постов со средствами спасения людей на воде. В общем, в этот день на водных объектах дежурят более 3 тысяч спасателей и 590 единиц техники ГСЧС", - сказано в сообщении.

Спасатели советуют погружаться в воду в специально оборудованных местах, а перед купанием разогреть тело. Рекомендуется подходить к воде в удобной обуви, чтобы предотвратить потерю чувствительности ног.

"Погружайтесь лучше по шею, не замочив головы, чтобы избежать рефлекторного сужения сосудов головного мозга. Никогда не ныряйте в прорубь вперед головой. Прыжки в воду и погружение с головой не рекомендуются - это может привести к шоку от холода", - дают рекомендации спасатели.

В проруби не стоит находиться дольше одной минуты, а после купания нужно растереть себя махровым полотенцем и надеть сухую одежду.

Напомним, что о праздничных традициях на Крещение можно прочитать в материале Корреспондента. В частности, основной традицией праздника является погружение в прорубь. Верующие считают, что так они смывают из себя грехи, а также могут получить крепкое здоровье на целый год.

Крещение-2020: где можно искупаться в Киеве

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Теги: вода, Крещение, водоем, спасатель, ГСЧС
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Источник: korrespondent.net

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