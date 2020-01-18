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Стало известно, в каком состоянии раненый боец ВСУ

Комментариев: 1
Украинский военный был ранен сегодня в результате обстрела со стороны сепаратистов на Донбассе.
В Минобороны рассказали о состоянии украинского раненого военного
В Минобороны рассказали о состоянии украинского раненого военного
Пресс-центр штаба ООС / Facebook

Украинский военнослужащий, который сегодня получил ранение на Донбассе, находится в удовлетворительном состоянии. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны в субботу, 18 января.

"По имеющейся информации, в результате сегодняшних вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил ранение. В настоящее время он находится под наблюдением врачей в одном из военных мобильных госпиталей, состояние здоровья нашего воина удовлетворительное", - сказано в сообщении.

Ранее сегодня один боец ВСУ был ранен на Донбассе. Сепаратисты в течение предыдущих суток обстреляли позиции украинских военных восемь раз и продолжили обстрелы сегодня, в результате чего один украинский военнослужащий был ранен.

Напомним, что днем ранее на Донбассе погиб один украинский военный.

Позже выяснилось, что в зоне ООС от пули снайпера погиб военный из Житомирской области. Игорь Химичук служил в 72-й отдельной механизированной бригаде имени Черных Запорожцев.

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Теги: донбасс, обстрел, сепаратисты, раненые в АТО
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Антибес    18.01.2020, 15:57
Оценка:  -18
Антибес
Если честно,всем похyй в каком состоянии находится этот наёмник-недобиток.
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