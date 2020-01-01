В Харькове мужчина угрожал взорвать гранату на работе

Задержанный рассказал, что гранату он привез в 2014 году зоны проведения ООС, где служил в составе бригады.

В Харькове мужчина пришел на работу с гранатой и угрожал ее взорвать. Злоумышленника задержали, сообщает региональное управление Нацполиции в субботу, 18 января.

Ицидент произошел накануне около полудня на частном предприятии по улице Животноводов. 31-летний мужчина позвонил в полицию и сообщил, что у него есть граната, которую он намерен взорвать.

Во время осмотра сотрудники полиции изъяли у злоумышленника гранату Ф-1 с запалом. С разрешения мужчины также был проведен осмотр его квартиры, где полицейские изъяли еще более 400 разнокалиберных патронов, магазин от автомата Калашникова с патронами и металлический предмет, похожий на нунчаки.

Как пояснил задержанный, патроны и гранату он привез в 2014-м с зоны проведения ООС, где служил в составе бригады и хранил их по месту жительства. Цель своего поступка мужчина объяснить не смог.

Боеприпасы направили на экспертизу.

Возбуждены уголовные дела по статьям о незаконном обращении с оружием и боеприпасами, а также угроза убийством (ч.1 ст.263, ч.1 ст.129 УК Украины). Мужчине грозит до семи лет лишения свободы.

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Ранее в Донецкой области мужчина принес домой взрывное устройство и подорвался. Его доставили в больницу города Мирноград в бессознательном состоянии.

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