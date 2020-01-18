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МИД РФ раскритиковал украинский закон о среднем образовании

Комментариев: 4
В Кремле считают его инструментом насильственной украинизации.
В Кремле недовольны украинским законом о школе
В Кремле недовольны украинским законом о школе
wikimedia.org

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В России призывают ООН, ОБСЕ и Совет Европы оценить действия украинской власти в связи с принятием закона о среднем образовании, который в РФ считают дискриминационным. Об этом говорится в заявлении МИД РФ.

Вопреки выводу Венецианской комиссии при подготовке закона украинской властью не были проведены консультации с представителями национальностей, проживающих на Украине. Официальный Киев продолжает идти по пути насильственной украинизации, ассимиляции неукраиноязычного населения в нарушение Конституции страны и обязательств в сфере защиты прав человека и национальных меньшинств, - считают в России.

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Для справки. “Закон о полном общем среднем образовании“ Верховная Рада приняла 16 января. Одним из ключевых положений закона является внедрение трех моделей обучения на украинском языке в школах для национальных меньшинств.

В зависимости от того, к какой категории принадлежит национальное меньшинство, для него будет выбрана соответствующая модель, определяющая соотношение предметов, изучаемых на родном и на государственном языке. В частности русскоязычные дети смогут обучаться в начальной школе на родном языке, параллельно изучая украинский язык. Но уже с 5 класса не менее 80% учебного времени предметы должны читаться на государственном языке.

Напомним, на этой неделе Верховная Рада утвердила реформу школы. Новый закон запускает масштабную реформу в системе среднего образования.

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Теги: Россия, школа, украинский язык, русский язык, среднее образование, национальные меньшинства
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Комментариев (4)
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xapi3mat    18.01.2020, 16:16
Оценка:  +12
xapi3mat
тотальное уничтожение всех языков кроме мокшанского - вот жизненное кредо кремлевских выскочек!
Антибес    18.01.2020, 15:53
Оценка:  -22
Антибес
Всё правильно сказали россияне.Но наш народ всё-равно не знает"мовы".И знать не хочет.Суржик рулит!
Духовный_скреп    18.01.2020, 16:13
Оценка:  +13
Духовный_скреп
Твой народ на Тамбове,мокша зачуханная.
Путин-Xyйло    18.01.2020, 16:17
Оценка:  +11
Путин-Xyйло
Расскажите в каком регионе расии разговаривают на литературном русском и Я скажу куда вам идти!
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