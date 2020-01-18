МИД РФ раскритиковал украинский закон о среднем образовании

В Кремле считают его инструментом насильственной украинизации.

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В России призывают ООН, ОБСЕ и Совет Европы оценить действия украинской власти в связи с принятием закона о среднем образовании, который в РФ считают дискриминационным. Об этом говорится в заявлении МИД РФ.

Вопреки выводу Венецианской комиссии при подготовке закона украинской властью не были проведены консультации с представителями национальностей, проживающих на Украине. Официальный Киев продолжает идти по пути насильственной украинизации, ассимиляции неукраиноязычного населения в нарушение Конституции страны и обязательств в сфере защиты прав человека и национальных меньшинств, - считают в России.

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Для справки. “Закон о полном общем среднем образовании“ Верховная Рада приняла 16 января. Одним из ключевых положений закона является внедрение трех моделей обучения на украинском языке в школах для национальных меньшинств.

В зависимости от того, к какой категории принадлежит национальное меньшинство, для него будет выбрана соответствующая модель, определяющая соотношение предметов, изучаемых на родном и на государственном языке. В частности русскоязычные дети смогут обучаться в начальной школе на родном языке, параллельно изучая украинский язык. Но уже с 5 класса не менее 80% учебного времени предметы должны читаться на государственном языке.

Напомним, на этой неделе Верховная Рада утвердила реформу школы. Новый закон запускает масштабную реформу в системе среднего образования.

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