ГБР вызвало Порошенко на два допроса

Петр Порошенко планировал визит в Швейцарию на даты, когда его вызвали на допросы, заявили в партии Европейская солидарность.

Государственное бюро расследований (ГБР) обнародовало повестки о вызове пятого президента Украины, народного депутата Петра Порошенко на допросы по ряду уголовных производств. Об этом сообщается на сайте ведомства в субботу, 18 января.

"Государственным бюро расследований осуществляется досудебное расследование по ряду уголовных производств, в рамках досудебного расследования, в которых необходимо допросить вас в качестве свидетеля", – говорится в сообщении.

Так, Порошенко вызван на 10:30 21 января на допрос по уголовному производству №62019000000001732 от 12 ноября 2019 года и на 11:00 24 января на допрос по уголовному производству №62019000000001905 от 10 декабря 2019 года.

В ГБР не уточняют, чего именно касаются указанные производства.

В бюро также отмечают, что согласно статьям 139 и 140 Уголовно-процессуального кодекса Украины в случае неявки к следователю без уважительных причин к свидетелю может быть применен привод.

В партии Порошенко Европейская солидарность уже отреагировали на повестки ГБР на своей странице в Facebook.

"Очевидно, Офис президента и ГБР незаконно следят за Петром Порошенко, его разговорами и переписками. Публичное "приглашение" на допросы, не предусмотрено никакими нормами УПК, на 21 и 24 января прозвучали через полтора суток после того, как Порошенко забронировал билеты для поездки в Швейцарию туда на 21 и обратно на 25 января. График допросов тут же наложили на график поездки", – говорится в сообщении.

Указывается, что Порошенко решил отменить этот визит и сдать билеты.

"Однако, явка на допросы возможна лишь при условии надлежащего вручения повесток в соответствии с нормами Уголовного процессуального кодекса Украины", – добавили в Европейской солидарности.

Напомним, 10 декабря ГБР открыло уголовное производство по факту возможного совершения госизмены Петром Порошенко при подписании минских соглашений об урегулировании ситуации на Донбассе в 2015 году. Сейчас экс-президент фигурирует в 14 делах ГБР.

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