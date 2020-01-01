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Под Днепром пожар уничтожил склад автозапчастей

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Огнем были повреждены автозапчасти и упаковка. Также произошло частичное разрушение крыши здания.
С огнем боролись 54 спасателя
С огнем боролись 54 спасателя
ДСНС

Утром в субботу в села Новоалександровка Днепровского района произошел крупный пожар на складе, где хранились автозапчасти. С огнем боролись 54 спасателя и 14 единиц техники, сообщает ГСЧС 18 января.

Информация о возгорании склада по улице Садовая была получена 09:15. По адресу было отправлено восемь пожарно-спасательных частей.

Проведя разведку, первый руководитель тушения пожара подтвердил 4 номер вызова. После чего к месту пожара дополнительно направлены отделения пожарно-спасательных частей Главного управления, – говорится в собщении.

Огнем были повреждены автозапчасти и упаковка (картон и полиэтилен) внутри помещения склада на общей площади 400 кв. м. Также произошло частичное разрушение крыши здания на площади 200 кв. м.

В 10:42 пожар локализован и в 11:00 ликвидирован. Погибших и пострадавших нет.

Cмотрите фотогалерею: Под Днепром пожар уничтожил склад автозапчастей

Напомним, с начала 2020 года в результате пожаров в Украине погибли 133 человека, еще 99 человек пострадали. Всего произошло  2268 пожаров.

Ранее под Черниговом в сгоревшем доме нашли два тела мужчин. Пожар произошел в одном из дачных домов на территории садоводческого общества.

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Теги: видео, фото, Днепр, огонь, пожар, пожарные, склад, Днепропетровская область, ГСЧС
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Источник: korrespondent.net

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