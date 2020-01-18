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Зеленский похвастался в соцсетях пряником от детей Донбасса

Комментариев: 2
Президент опубликовал селфи с подарком из прифронтового поселка.
Зеленский показал подарок, который ему прислали дети
Зеленский показал подарок, который ему прислали дети
Владимир Зеленский / Фейсбук

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Президент Украины Владимир Зеленский показал подарок, который ему прислали дети из прифронтового поселка в Донецкой области. Фото подарка глава государства опубликовал на своей персональной странице в Facebook.

Получил подарок от детей из украинского Нью-Йорка. Так до сих пор именуют прифронтовой поселок Новгородское Донецкой области. Этот пряник в форме Украины - доказательство того, что местные дети знают: наша страна целостная, неделимая и единая, - написал Зеленский.

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Для справки. Поселок городского типа Новгородское подчиняется городскому совету города Торецк Донецкой области. Основанный немецкими колонистами в 1892 году поселок до 1951 года носил название Нью-Йорк.

Напомним, поселок на Донбассе требует вернуть ему историческое название - Нью-Йорк. Сейчас в городе даже газотопливные станции называются “Нью-Йорк“.

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Теги: президент, Зеленский, Донбасс, Донецкая область
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Комментариев (2)
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Ukraineslava    18.01.2020, 17:32
Оценка:  +12
Ukraineslava
А ну бегом порохоботы обосрать надо.
Путин-Xyйло    18.01.2020, 17:39
Оценка:  +10
Путин-Xyйло
ЗелЁнский сам обосрeтся, без помощи.
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