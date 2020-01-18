Украинскому журналисту запретили въезд в Крым на 34 года

Тарас Ибрагимов напрямую связывает запрет на въезд в Крым со своей журналисткой деятельностью.

Сотрудники российской ФСБ запретили украинскому журналисту Тарасу Ибрагимову въезд на территорию аннексированного Крыма и России на 34 года. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook в субботу, 18 января.

"До 2054 года ФСБ запретила мне въезд в Россию и оккупированный Крым", – написал Ибрагимов и добавил, что причиной запрета стала "личная неприязнь".

В комментарии изданию Крым.Реалии Ибрагимов сказал, что напрямую связывает запрет на въезд со своей журналисткой деятельностью и работой работой на издания, которые активно освещают суды над крымскими татарами в Крыму и в России.

По словам журналиста, на админстративной границе между Крымом и Херсонской областью все проходило вежливо, но внятного объяснения, с чем связан запрет, нет ни в постановлении, ни в устном объяснении.

Ибрагимов также сообщил, что его у него сняли отпечатки пальцев, сфотографировали и отпустили.

Фото: Крым Реалии / Тарас Ибрагимов

Тарас Ибрагимов работал в Крыму с 2016 года. Он освещал такие судебные процессы, как "дело 26 февраля", дело Ильми Умерова, дело Хизб ут-Тахрир, "дело украинских диверсантов" и другие. Также предоставлял информацию об обысках, арестах и похищениях, которые проводят в Крыму сотрудники ФСБ РФ и Центра по противодействию экстремизму.

В декабре 2019 года стало известно, что ФСБ не пустила гражданина Украины на похороны отца и запретила ему на 34 года въезд на полуостров и на территорию РФ – до 1 февраля 2054 года.

Ранее ФСБ заявила о задержании уголовника из Украины на въезде в Крым. Украинец без документов якобы решил отправиться в аннексированный Крым "в поисках лучшей жизни".

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