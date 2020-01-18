Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Украинскому журналисту запретили въезд в Крым на 34 года

Комментариев: 5
Тарас Ибрагимов напрямую связывает запрет на въезд в Крым со своей журналисткой деятельностью.
Тарас Ибрагимов работал в Крыму с 2016 года
Тарас Ибрагимов работал в Крыму с 2016 года
Тарас Ибрагимов / Facebook

Сотрудники российской ФСБ запретили украинскому журналисту Тарасу Ибрагимову въезд на территорию аннексированного Крыма и России на 34 года. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook в субботу, 18 января.

"До 2054 года ФСБ запретила мне въезд в Россию и оккупированный Крым", – написал Ибрагимов и добавил, что причиной запрета стала "личная неприязнь".

В комментарии изданию Крым.Реалии Ибрагимов сказал, что напрямую связывает запрет на въезд со своей журналисткой деятельностью и работой работой на издания, которые активно освещают суды над крымскими татарами в Крыму и в России.

По словам журналиста, на админстративной границе между Крымом и Херсонской областью все проходило вежливо, но внятного объяснения, с чем связан запрет, нет ни в постановлении, ни в устном объяснении.

Ибрагимов также сообщил, что его у него сняли отпечатки пальцев, сфотографировали и отпустили.

Фото: Крым Реалии / Тарас Ибрагимов 
 

Тарас Ибрагимов работал в Крыму с 2016 года. Он освещал такие судебные процессы, как "дело 26 февраля", дело Ильми Умерова, дело Хизб ут-Тахрир, "дело украинских диверсантов" и другие. Также предоставлял информацию об обысках, арестах и похищениях, которые проводят в Крыму сотрудники ФСБ РФ и Центра по противодействию экстремизму.

В декабре 2019 года стало известно, что ФСБ не пустила гражданина Украины на похороны отца и запретила ему на 34 года въезд на полуостров и на территорию РФ – до 1 февраля 2054 года.

Ранее ФСБ заявила о задержании уголовника из Украины на въезде в Крым. Украинец без документов якобы решил отправиться в аннексированный Крым "в поисках лучшей жизни".

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Россия, Крым, фото, ФСБ, журналист, запрет, аннексия Крыма, Запрет на въезд, запрет въезда
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (5)
Отсортировать по дате Вниз
Michael2811    18.01.2020, 19:26
Оценка:  -8
Michael2811
Э без нэрсэ эчен???
mirbigstar    18.01.2020, 19:21
Оценка:  -10
mirbigstar
Правильно сделали.Нечего делать в России и в российском Крыму всякой нечисти.Надо было пожизненно запретить.
Духовный_скреп    18.01.2020, 19:30
Оценка:  +4
Духовный_скреп
Дык,Рассее только 300 лет всего.Откуда Крыму быть расейским?))
Духовный_скреп    18.01.2020, 19:16
Оценка:  +12
Духовный_скреп
34 года отсталые Скрепы не просуществуют.Крах Сырьевого придатка неизбежен.
Путин-Xyйло    18.01.2020, 18:48
Оценка:  +18
Путин-Xyйло
Учитесь у кацапов. А СБУ на три-пять лет, как дети.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь