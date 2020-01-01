В Харькове чиновника горсовета подозревают в растрате на два миллиона

Чиновник списал отходы от фрезерования асфальтобетонного покрытия по цене значительно ниже рыночной.

Заместитель директора Департамента строительства и дорожного хозяйства Харьковского горсовета причинил материальный ущерб территориальной общине почти на 2 млн гривен. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции в субботу, 18 января.

Указано, что чиновник совершил растрату в интересах одном из фирм в период с 2017 по 2019 годы.

"В ходе выполнения обществом с ограниченной ответственностью работ по договорам по капитальному ремонту транспортных сооружений по проспекту Льва Ландау, путем списания обратной суммой отходов от фрезерования асфальтобетонного покрытия по цене значительно ниже рыночной, был нанесен значительный материальный ущерб", – рассказали в полиции.

Сведения о событии внесены в ЕРДР по статье о присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением (ч.2, 3, 4, 5 ст.191 УК Украины). Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

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Ранее сообщалось, что группа чиновников горсовета Харькова присвоила 6 млн гривен. Они реализовывали тонны асфальтовой крошки подконтрольной фирме по ценам в пять раз ниже рыночных.

Также в Харькове директор коммунального предприятия незаконно перечислил 1,4 млн гривен бюджетных средств на счета фирмы.

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