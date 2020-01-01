Злоумышленников подозревают в совершении ряда краж и ограблений в развлекательных центрах Киева, Одессы и Николаева.

В ночь на субботу в Одессе бойцы отряда спецназначения КОРД задержали банду вооруженных грабителей. Операция прошла на Екатерининской улице, сообщает Думская со ссылкой на местную полицию 18 января.

"Задержанным 22, 25, 27 и 28 лет. Среди них – два одессита, уроженцы Луганска и Абхазии. Мужчин подозревают в совершении ряда краж и ограблений в развлекательных центрах Киева, Одессы и Николаева", – говорится в сообщении.

Бандиты передвигались по Украине на автомобилях Lexus RX 350 и Mersedes. Их подозревают в совершении не менее двух десятков преступлений. Полицейские изъяли у преступников пистолеты Беретта, Вальтер и пистолет-пулемет Мини-УЗИ.

Также правоохранители провели обыски по нескольким адресам, где злоумышленники сбывали награбленное. Изъято несколько десятков мобильных телефонов и компьютеров, а также большая сумма денег в валюте.

Cмотрите фотогалерею: В Одессе задержали бандитов из Луганска и Абхазии

Накануне на Буковине копы задержали членов банды вымогателей из Львовской области. Рэкетиры представлялись общественными деятелями и "выбивали" кредиты.

А в Черкасской области задержали похитителей бизнесмена. Злоумышленники узнали, что он имел при себе большую сумму денег и совершили нападение на него.

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