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В Одессе задержали бандитов из Луганска и Абхазии

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Злоумышленников подозревают в совершении ряда краж и ограблений в развлекательных центрах Киева, Одессы и Николаева.
Задержание бандитов в Одессе
Задержание бандитов в Одессе
Думская

В ночь на субботу в Одессе бойцы отряда спецназначения КОРД задержали банду вооруженных грабителей. Операция прошла на Екатерининской улице, сообщает Думская со ссылкой на местную полицию 18 января.

"Задержанным 22, 25, 27 и 28 лет. Среди них – два одессита, уроженцы Луганска и Абхазии. Мужчин подозревают в совершении ряда краж и ограблений в развлекательных центрах Киева, Одессы и Николаева", – говорится в сообщении. 

Бандиты передвигались по Украине на автомобилях Lexus RX 350 и Mersedes. Их подозревают в совершении не менее двух десятков преступлений. Полицейские изъяли у преступников пистолеты Беретта, Вальтер и пистолет-пулемет Мини-УЗИ.

Также правоохранители провели обыски по нескольким адресам, где злоумышленники сбывали награбленное. Изъято несколько десятков мобильных телефонов и компьютеров, а также большая сумма денег в валюте.

Cмотрите фотогалерею: В Одессе задержали бандитов из Луганска и Абхазии

Накануне на Буковине копы задержали членов банды вымогателей из Львовской области. Рэкетиры представлялись общественными деятелями и "выбивали" кредиты.

А в Черкасской области задержали похитителей бизнесмена. Злоумышленники узнали, что он имел при себе большую сумму денег и совершили нападение на него.

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Теги: Луганск, Одесса, фото, Абхазия, полиция, бандиты, банда, грабители
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Источник: korrespondent.net

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