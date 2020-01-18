Обострение на Донбассе: ранены восемь бойцов ВСУ

Враг применял минометы 120-го калибра, гранатометы, БПЛА, вооружение БМП и стрелковое оружие.

Подразделения сепаратистов с начала нынешних суток пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбасса, в том числе из запрещенных минскими договоренностями видов оружия. Восемь бойцов ВСУ получили ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в вечерней сводке в субботу, 18 января.

Враг применял минометы 120-го калибра, гранатометы различных систем, БПЛА, вооружение БМП и стрелковое оружие.

Обстрелы велись в районе населенных пунктов Пески, Красногоровка, Павлополь, Васильевка и Орехово.

Накануне МИД РФ заявил, что не видит прогресса в разрешении конфликта на Донбассе. В ведомстве Сергея Лаврова считают, что новая власть в Киеве не спешит с реализацией своих предвыборных обещаний.

Напомним, за сутки 17 января на Донбассе зафиксировали восемь вражеских обстрелов. Тогда ВСУ не понесли потерь.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet