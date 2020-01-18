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Обострение на Донбассе: ранены восемь бойцов ВСУ

Комментариев: 1
Враг применял минометы 120-го калибра, гранатометы, БПЛА, вооружение БМП и стрелковое оружие.
ВСУ регулярно несут потери на Донбассе, несмотря на перемирие
ВСУ регулярно несут потери на Донбассе, несмотря на перемирие
Прес-центр штаба ООС / Facebook

Подразделения сепаратистов с начала нынешних суток пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбасса, в том числе из запрещенных минскими договоренностями видов оружия. Восемь бойцов ВСУ получили ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в вечерней сводке в субботу, 18 января.

Враг применял минометы 120-го калибра, гранатометы различных систем, БПЛА, вооружение БМП и стрелковое оружие.

Обстрелы велись в районе населенных пунктов Пески, Красногоровка, Павлополь, Васильевка и Орехово.

Накануне МИД РФ заявил, что не видит прогресса в разрешении конфликта на Донбассе. В ведомстве Сергея Лаврова считают, что новая власть в Киеве не спешит с реализацией своих предвыборных обещаний.

Напомним, за сутки 17 января на Донбассе зафиксировали восемь вражеских обстрелов. Тогда ВСУ не понесли потерь.

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Теги: донбасс, обстрел, ранение, сепаратисты, ВСУ, новости Донбасса, Операция объединенных сил
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Graddfeydd    18.01.2020, 19:44
Оценка:  +1
Graddfeydd
"Надо просто перестать стрелять"? Что-то рецепт от янелоха не работает...
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