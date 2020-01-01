Возле аэропорта Борисполь ограничат движение

Ограничения связаны с проведением траурной церемонии памяти погибших в результате катастрофы самолета МАУ в Иране.

В воскресенье, 19 января, на отдельных участках Бориспольского шоссе и в районе международного аэропорта Борисполь возможны ограничения дорожного движения. Об этом сообщает Управление государственной охраны Украины в субботу, 18 января.

Утверждается, что эти ограничения будут "временными" и "незначительными". Они связаны с проведением траурной церемонии памяти погибших в результате катастрофы самолета компании МАУ в Иране.

Водителей и посетителей аэропорта Борисполь просят учесть информацию о возможных ограничениях дорожного движения.

Накануне стало известно, что 19 января в Киев доставят тела погибших украинцев при крушении самолета МАУ в Иране. Церемония начнется ориентировочно в 11:30, сообщили в Офисе президента.

Ранее в Иране идентифицировали тела всех 11 украинцев, погибших в авиакатастрофе. На борту самолета находились три пилота: Алексей Наумкин, Владимир Гапоненко и Сергей Хоменко.

Также погибли шесть бортпроводников: Екатерина Статник, Игорь Матьков, Мария Микитюк, Денис Лихно, Валерия Овчарук и Юлия Сологуб.

Кроме членов экипажа на борту были два пассажира-гражданина Украины – Ольга Кобюк и Алена Малахова.

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