Мужчина состоит на учете в психоневрологическом диспансере, а преступление совершил "в результате помутнения рассудка", сообщают местные СМИ.

Полиция и медики прибыли на место убийства в Кривом Роге Первый городской

В Кривом Роге полиция задержала местного жителя по подозрению в убийстве двух человек. Об этом сообщает управление Нацполиции в Днепропетровской области в субботу, 18 января.

"В ходе конфликта 44-летний криворожец нанес 77-летнему мужчине и 46-летней женщине многочисленные ножевые ранения. В результате полученных телесных повреждений потерпевшие скончались на месте преступления. Во время первоочередных оперативных мероприятий полицейские задержали злоумышленника", – сказано в сообщении.

Уголовное производство открыто по статье об умышленном убийстве двух лиц (п.1 ч.2 ст.115 УК Украины).

Местное издание Первый городской сообщает, что мужчина состоит на учете в психоневрологическом диспансере, а преступление совершил "в результате помутнения рассудка". Погибшие – дядя и сестра задержанного. Известно, что в день убийства во дворе, где живет мужчина, хоронили его родственника. При задержании убийца бросался на полицейских с ножом.

Также отмечается, что больше года назад этот же житель Кривого Рога "во время помутнения рассудка" бросался на полицейских, медиков и родственников с топором и серпом. Тогда его удалось обезвредить патрульным.

Cмотрите фотогалерею: В Кривом Роге мужчина зарезал двух родственников

Ранее на Закарпатье супругов нашли застреленными в своем доме. Полиция подозревает, что мужчина застрелил женщину, а затем застрелился сам, но проверяются и другие версии.

Также сообщалось, что житель Ровенской области расчленил слепую жену. Мужчина топором нанес удары по телу жены, а потом отрезал верхние и нижние конечности. Даже опытных полицейских преступление поразило жестокостью.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet