Скульптура обещает стать огромной – до шести метров в высоту. Ее должны установить на пересечении улиц Бунина и Польской.

В Одессе скульптор Кирилл Максименко начал создание скульптуры под названием Уроборос, которая будет создана из монет достоинством 5 копеек. Об этом сообщает Думская в субботу, 18 января.

"В основе проекта лежит идея объединить украинцев в работе над скульптурой, запечатлеть в веках первые украинские монеты, а заодно установить рекорд", – говорится в сообщении.

Скульптор планирует использовать около 250 тысяч монет. До сих пор для создания скульптур использовалось не более 170 тысяч монет.

"Арт-объект будет выполнен в виде уробороса, символизирующего бесконечность и цикличность жизни. Правда, вместо классического дракона, кусающегося себя за хвост, Кирилл Максименко решил сделать три существа, каждое из которых заглатывает следующее и символизируют еще и разные стихии", – пишет издание.

Скульптура обещает стать огромной – до шести метров в высоту. Ее должны установить на пересечении улиц Бунина и Польской. Закончить работу над скульптурой планируют в сентябре-октябре 2020 года.

Сегодня в центре искусств Синий краб к каркасу скульптуры торжественно приварили первые монеты.

Присутствовавшие на мероприятии одесситы пополнили запасы монет, принося их целыми пакетами и банками. Кирилл Максименко уже собрал достаточное количество монет, но их сбор продолжается – необходим запас на случай ремонта композиции.

"Мы прекрасно понимаем, что очень скоро у людей не останется пятикопеечных монет, поэтому собираем их сейчас, хотелось бы иметь в резерве около 50 тысяч", – пояснил Кирилл.

Cмотрите фотогалерею: В Одессе создают скульптуру из 250 тысяч монет

Ранее сообщалось, что 11-летняя киевлянка Ксения Збышко предложила королевской семье Бельгии установить созданную ею скульптуру Писающего кота в дополнение к скульптурам Писающего мальчика, Писающей девочки и Писающей собаки. В королевском дворце Бельгии дали ответ на письмо девочки.

В Киеве появилась огромная скульптура собаки

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