Православные верующие празднуют Крещение Господне

Одна из традиций этого праздника – крестный ход к крещенской проруби, которую называют Иордан, и массовое купание в ней.



Православные верующие в воскресенье, 19 января, отмечают Крещение Господне, или Богоявление – праздник, посвященный крещению Иисуса Христа в реке Иордан, которое совершил Иоанн Предтеча (Креститель).



Во всех храмах на Крещение совершается праздничная Литургия, которая завершается большим освящением воды. Обряд освящения воды возник еще с первых времен христианства по примеру Иисуса Христа, который освятил воды Иордана.

Считается, что вода, освященная 18 и 19 января, называется Богоявленской или Иорданской, и имеет одинаковую силу и применение: ею освящают храмы и дома, дают пить тяжелобольным, хранят дома в течение года до следующего Крещения.

Одна из традиций этого праздника – крестный ход к крещенской проруби, которую называют Иордан, и массовое купание в ней.







Крещение-2020: где можно искупаться в Киеве Название Богоявление напоминает о том, что во время крещения на Христа сошел Святой Дух в виде голубя. Крещение в водах Иордана проходило после покаяния и символизировало очищение от греха.

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