Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Крушение лайнера: В Борисполе ограничат движение

Комментариев: 0
Ограничения связаны с репатриацией тел украинцев, погибших в Иране, и траурными мероприятиями.
В воскресенье возможны ограничения движения в районе аэропорта Борисполь
В воскресенье возможны ограничения движения в районе аэропорта Борисполь

Дорожное движение в районе международного аэропорта Борисполь в воскресенье, 19 января, может быть ограничено из-за возвращения в Украину тел погибших в авиакатастрофе в Иране. Об этом сообщает Управление государственной охраны Украины, которое обычно сопровождает первых лиц государства и отвечает за безопасность особо важных мероприятий.

УГО отмечает, что ограничение движения на Бориспольском шоссе и в районе аэропорта будут временными и незначительными.

"В воскресенье, 19 января, в связи с траурными мероприятиями памяти погибших граждан Украины в авиакатастрофе рейса PS 752 Тегеран-Киев возможны временные незначительные ограничения дорожного движения на отдельных участках Бориспольского шоссе и в районе международного аэропорта Борисполь (KBP)", - сообщает УГО.

Ранее в ОП уточнили время траурной церемонии в Борисполе. Самолет из Ирана с телами погибших граждан Украины ожидают в Борисполе в воскресенье к 11:00.

Напомним, в Иране идентифицировали тела всех 11 украинцев, погибших в авиакатастрофе. На борту самолета находились три пилота: Алексей Наумкин, Владимир Гапоненко и Сергей Хоменко.

Также погибли шесть бортпроводников: Екатерина Статник, Игорь Матьков, Мария Микитюк, Денис Лихно, Валерия Овчарук и Юлия Сологуб.

Кроме членов экипажа на борту были два пассажира-гражданина Украины – Ольга Кобюк и Алена Малахова.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: авиакатастрофа, Иран, самолет, МАУ, аэропорт Борисполь, погибшие, репатриация, ограничение движения, крушение самолета
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь