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СБУ требует усилить безопасность артистов из РФ, посещавших Крым

Комментариев: 1
СБУ не видит поводов не впускать Башарова, Колесникова и Удовиченко в Украину.
СБУ требует усилить безопасность артистов из РФ Башарова, Удовиченко и Колесникова
СБУ требует усилить безопасность артистов из РФ Башарова, Удовиченко и Колесникова
censor.net

Служба безопасности Украины приняли решение впустить в Украину российских артистов Марата Башарова, Сергея Колесникова и Ларису Удовиченко, которые выступали в аннексированном Крыму. Об этом сообщает Цензор. 

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“Сообщаем, что на данный момент основания для недопуска указанных лиц для участия в гастрольных мероприятиях на территории Украины у СБУ отсутствуют“, - пишется в документе СБУ, который оказался в наличии журналистов.

Кроме того, Вместе с тем в СБУ обратилась с просьбой в Запорожскую полицию, чтобы те усилили меры безопасности во время представления с участием актеров Башарова, Колесникова и Удовиченко 19 января



Напомним, в Херсоне любителям “русского мира“ условные сроки заменили тюрьмой.

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Теги: СБУ, Башаров, Удовиченко, Колесников, Крым
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Комментариев (3)
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ВытеранусАТО    19.01.2020, 12:39
Оценка:  0
ВытеранусАТО
Башаров-красавчик!СБУ-респект!
Noblesse_obliger    19.01.2020, 11:47
Оценка:  +19
Noblesse_obliger
Зебилы в сбу не видят причин,а нарушение законов Украины им что не указ???
TRIGER26    19.01.2020, 12:08
Оценка:  +9
TRIGER26
а ты что то сможешь сделать ?
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