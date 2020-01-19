СБУ требует усилить безопасность артистов из РФ, посещавших Крым

СБУ не видит поводов не впускать Башарова, Колесникова и Удовиченко в Украину.

Служба безопасности Украины приняли решение впустить в Украину российских артистов Марата Башарова, Сергея Колесникова и Ларису Удовиченко, которые выступали в аннексированном Крыму. Об этом сообщает Цензор.

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“Сообщаем, что на данный момент основания для недопуска указанных лиц для участия в гастрольных мероприятиях на территории Украины у СБУ отсутствуют“, - пишется в документе СБУ, который оказался в наличии журналистов.



Кроме того, Вместе с тем в СБУ обратилась с просьбой в Запорожскую полицию, чтобы те усилили меры безопасности во время представления с участием актеров Башарова, Колесникова и Удовиченко 19 января





Напомним, в Херсоне любителям “русского мира“ условные сроки заменили тюрьмой.

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