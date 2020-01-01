В Борисполе ждут борт с телами погибших украинцев в Иране

В аэропорт также прибыл президент Украины Владимир Зеленский.

В воскресенье, 19 января, в аэропорт Борисполь прибыл борт с телами украинцев, которые погибли в небе над Тегераном. Напомним, 8 января, погибли 11 граждан Украины - 9 членов экипажа и 2 пассажира. Все тела были идентифицированы по ДНК.

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Иран признал свою вину в крушении украинского Боинга. Трагедия произошла из-за ошибки военных.

На церемонии памяти присутствуют многие высокопоставленные чиновники. Среди них президент, премьер, спикер ВР, министры.

Церемония продлится 2-3 часа. Для этого движение у аэропорта было временно ограничено.

Церемония памяти погибших в результате катастрофы самолета МАУ в Иране - говорится в сообщении на официальной странице Офиса президента в Facebook

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Напомним, сегодня рано утром самолет рейса Тегеран-Киев разбился сразу после взлета из тегеранского аэропорта. Украинец чудом выжил, поменяв билет на разбившийся в Иране рейс.

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