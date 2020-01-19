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Порошенко предложил бороться с врагами святой водой

Комментариев: 4
Экс-президент Украины предложил против врагов неординарный метод.
Пятый президент Украины Петр Порошенко
Пятый президент Украины Петр Порошенко
Петр Порошенко / Фейсбук

Пятый президент Украины Петр Порошенко поздравил украинцев с важным православным праздником - Крещением.  Он пожелал стране благословение и мир.

Об этом Порошенко написал на своей странице в Facebook.

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“Сегодня один из самых больших христианских праздников - Крещение Господне, Богоявление. Христос крестится! В реке Иордан!“ - отметил он. 

Также политик предложил побороться с врагами святой водой. 

Пусть иорданская вода выгонит из Украины врага и принесет нам долгожданный, справедливый мир - подытожил политик.

Ранее Порошенко вступился за премьера и обвинил Коломойского. Речь идет о прослушке Алексея Гончарука.

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Теги: Петр Порошенко, крещение
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Комментариев (4)
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Из_бана    19.01.2020, 12:07
Оценка:  +10
Из_бана
Скажите мне пожалуйста, если при крещении Иисуса христианства еще не было, в какую веру Иоан крестил Иисуса?
Ukraineslava    19.01.2020, 11:54
Оценка:  +14
Ukraineslava
лошара
VSHIVANKA    19.01.2020, 11:35
Оценка:  -15
VSHIVANKA
СОВСЕМ ДОПИЛСЯ .....
МаксимУм    19.01.2020, 11:39
Оценка:  +13
МаксимУм
Огненый вода...
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