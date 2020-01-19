Порошенко предложил бороться с врагами святой водой

Экс-президент Украины предложил против врагов неординарный метод.

Пятый президент Украины Петр Порошенко поздравил украинцев с важным православным праздником - Крещением. Он пожелал стране благословение и мир.

Об этом Порошенко написал на своей странице в Facebook.

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“Сегодня один из самых больших христианских праздников - Крещение Господне, Богоявление. Христос крестится! В реке Иордан!“ - отметил он.

Также политик предложил побороться с врагами святой водой.

Пусть иорданская вода выгонит из Украины врага и принесет нам долгожданный, справедливый мир - подытожил политик.

Ранее Порошенко вступился за премьера и обвинил Коломойского. Речь идет о прослушке Алексея Гончарука.

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