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Тела погибших украинцев доставили в Борисполь

Комментариев: 2
В аэропорту Борисполь приземлился самолет с телами украинский, погибших в результате авиакатастрофы самолета МАУ в Иране.

Тела погибших в результате атаки на самолет МАУ в Иране украинцев доставили в Украину. Прямую трансляцию ведет Офис президента Украины в Facebook.

Так, самолет с телами украинцев, погибших в результате авиакатастрофы самолета МАУ в Иране, прибыл в международный аэропорт Борисполь.

Ранее в ОП уточнили время траурной церемонии в Борисполе. Самолет из Ирана с телами погибших граждан Украины ожидают в Борисполе в воскресенье к 11:00.

Напомним, в Иране идентифицировали тела всех 11 украинцев, погибших в авиакатастрофе. На борту самолета находились три пилота: Алексей Наумкин, Владимир Гапоненко и Сергей Хоменко.

Также погибли шесть бортпроводников: Екатерина Статник, Игорь Матьков, Мария Микитюк, Денис Лихно, Валерия Овчарук и Юлия Сологуб.

Кроме членов экипажа на борту были два пассажира-гражданина Украины – Ольга Кобюк и Алена Малахова.

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Теги: авиакатастрофа, самолет, МАУ, аэропорт Борисполь, погибшие, крушение самолета
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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ВытеранусАТО    19.01.2020, 12:36
Оценка:  -1
ВытеранусАТО
Фееричный пиар,со скорбными лицами,с потиранием рук Гончарука, ссылками на Инстаграм...Всё как нужно для шоу.
Из_бана    19.01.2020, 12:11
Оценка:  +9
Из_бана
Очередной пиар на крови. Зачем из горя шоу устраивать?
Логичская-цель    19.01.2020, 11:51
Оценка:  -1
Логичская-цель
Оказывается, унитазы на месте ))
https://www.youtube.com/watch? v=McqJ6QDNQNQ
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