Против педагога начали служебное расследование из-за жалобы по задержке зарплаты

Звонок учительницы был зафиксирован в первую минуту урока. По данному факту открыто служебное расследование.

В Тернопольской области против одного из учителей Нападиевской школы было начато служебное расследование. Причина - телефонный звонок в первую минуту урока на правительственную линию. Об этом сообщает ТСН.

Читай также: Рада утвердила реформу школы: Что изменится?

Учителям данной школы заработную плату задерживают не впервые. Несколько педагогов решили пожаловаться и позвонить на правительственную линию.

Каждый учитель звонил на перерыве, потому что на горячую линию дозвониться невозможно с первого раза, - рассказала учительница математики Светлана Забуская

Учительнице английского Ирине Бородавчук не повезло - ее звонок был зафиксирован в первую минуту урока. Женщина оправдывается. Говорит, что с первого раза дозвониться было невозможно.

Это было 9:10. Дозвониться было непросто, долго ждала соединения - отметила она

Ранее сообщалось о том, что учителям повысили зарплату, но намного меньше, чем предполагалось.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.