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Против педагога начали служебное расследование из-за жалобы по задержке зарплаты

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Звонок учительницы был зафиксирован в первую минуту урока. По данному факту открыто служебное расследование.
Против учительницы английского языка Ирины Бородавчук начато служебное расследование
Против учительницы английского языка Ирины Бородавчук начато служебное расследование
Скриншот

В Тернопольской области против одного из учителей Нападиевской школы было начато служебное расследование. Причина - телефонный звонок в первую минуту урока на правительственную линию. Об этом сообщает ТСН. 

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Учителям данной школы заработную плату задерживают не впервые. Несколько педагогов решили пожаловаться и позвонить на правительственную линию. 

Каждый учитель звонил на перерыве, потому что на горячую линию дозвониться невозможно с первого раза, - рассказала учительница математики Светлана Забуская

Учительнице английского Ирине Бородавчук не повезло - ее звонок был зафиксирован в первую минуту урока. Женщина оправдывается. Говорит, что с первого раза дозвониться было невозможно. 

Это было 9:10. Дозвониться было непросто, долго ждала соединения - отметила она

Ранее сообщалось о том, что учителям повысили зарплату, но намного меньше, чем предполагалось.

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Теги: Украина, учителя, задержка зарплаты, служебное расследование
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