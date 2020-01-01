Зеленского просят не допускать в ГБР адвоката Януковича Бабикова

Близкие героев Небесной Сотни требуют не допустить назначения Александра Бабикова на должность замглавы ГБР.

Активисты и родственники героев Небесной Сотни обратились к президенту Зеленскому с требованием не допустить назначение адвоката Януковича Александра Бабикова на должность заместителя главы ГБР. Соответствующее обращение было опубликовано на портале "Зміна".

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Активисты отметили, что Бабиков не имеет ни морального, ни юридического права курировать расследование дел Майдана.



"У данного кандидата очевидный прямой конфликт интересов. Поскольку уголовные производства, в которых он защищал своего клиента - Януковича В.Ф., после потери прокуратурой функций следствия переданы по подследственности в ГБР. Управлять следователями, которые расследуют дело подозреваемого-клиента руководителя этих следователей - нарушение базовых принципов уголовного процесса (принцип состязательности, верховенства права), норм закона о предотвращении коррупции", - говорится в заявлении.

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Активисты также утверждают, что Бабиков намерено ввел в заблуждение комиссию, когда не сообщил о том, что он защищал Януковича в уголовных производствах, которые по подследственности расследует ГБР.



Кроме Зеленского заявление передали и.о. директора ГБР Ирине Венедиктовой и руководителю НАБУ Артему Сытнику.

Ранее мы сообщали, что Адвокат Януковича Бабиков будет руководить в ГБР расследованиями дел о расстрелах Небесной сотни.

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