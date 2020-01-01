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Кортеж с погибшими в Иране прибыл к терминалу

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В терминале В аэропорта Борисполь состоится церемония прощания с погибшими 11 украинцами в Иране.

Траурный кортеж с телами погибших в результате авиакатастрофы в Иране прибыл в терминал В аэропорта Борисполь. Прямую трансляцию ведет Офис президента Украины в Facebook.

В терминале состоится церемония прощания с погибшими.

Напомним, в Иране идентифицировали тела всех 11 украинцев, погибших в авиакатастрофе. На борту самолета находились три пилота: Алексей Наумкин, Владимир Гапоненко и Сергей Хоменко.

Также погибли шесть бортпроводников: Екатерина Статник, Игорь Матьков, Мария Микитюк, Денис Лихно, Валерия Овчарук и Юлия Сологуб.

Кроме членов экипажа на борту были два пассажира-гражданина Украины – Ольга Кобюк и Алена Малахова.

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Теги: авиакатастрофа, Иран, самолет, МАУ, аэропорт Борисполь, погибшие, крушение самолета
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Источник: korrespondent.net

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