Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Кривом Роге неизвестные изуродовали памятник жертвам Холокоста

Комментариев: 0
Хулиганы закрасили красной краской табличку на памятнике жертвам Холокоста.
Вандалы испортили памятник жертвам Холокоста
Вандалы испортили памятник жертвам Холокоста
Джоель Лион/Twitter

В ночь на 19 января, в Кривом Роге, неизвестные вандалы осквернили памятник жертвам Холокоста. Об этом на своей странице в Twitter написал посол Израиля в Украине Джоэль Лион.

Читай также: На границе с РФ может появиться памятник Бандере

Лион отметил, что памятник испортили за несколько дней до того, как во всем мире пройдет день памяти жертв Холокоста.

Полиция начала расследование акта вандализма, идет следствие.



Напомним, в Лондоне вандал повредил картину Пикассо за $26 млн.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Кривой рог, вандалы, памятник, Холокост, Израиль
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь