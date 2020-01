В Кривом Роге неизвестные изуродовали памятник жертвам Холокоста

В ночь на 19 января, в Кривом Роге, неизвестные вандалы осквернили памятник жертвам Холокоста. Об этом на своей странице в Twitter написал посол Израиля в Украине Джоэль Лион.

Лион отметил, что памятник испортили за несколько дней до того, как во всем мире пройдет день памяти жертв Холокоста.



Полиция начала расследование акта вандализма, идет следствие.

Days before the commemoration of the International #HolocaustRemembranceDay the monument to the victims of the #Shoa in Kirvyi Rih, not far from President's @ZelenskyyUa parents Home, was vandalized. I hope that justice eill prevail. #UnitedinMemory75 #NeverAgain pic.twitter.com/fHUAoZ6DAg