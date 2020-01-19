ЧП в аэропорту Одессы: птица попала в двигатель самолета

На подходе к аэропорту один из двигателей самоелта "поймал" птицу. Позже вылет лайнера задержали на 10 часов.

Столкнувшийся с птицей самолет на 10 часов задержался в одесском аэропорту facebook.com/odessa.aero

Дневной рейс авиакомпании Austrian Airlines по маршруту Вена - Одесса - Вена 17 января задержали на 10 часов из-за попадания птицы в двигатель самолета. Об этом сообщает Думская.

Самолет прибыл в Одессу из австрийской столицы по расписанию, но на подходе к аэропорту один из его двигателей "поймал" птицу. Борт приземлился в 12:34, пилоты вывели его на стоянку для высадки пассажиров из Вены.

Технический персонал начал осмотр борта на предмет повреждений, который продолжался несколько часов. Отмечается, что все это время пассажиры, которые должны были вылететь обратным рейсом в 13:25, ждали в терминале.

По информации журналистов, дело не ограничилось простым осмотром - ради требований безопасности на земле двигатели были запущены и опробованы. После соблюдения всех формальностей, в 23:04 самолет все-таки вылетел в Вену.

Утверждается что столкновения с птицами – далеко не редкость в гражданской авиации. Ежемесячно в украинских аэропортах происходит до десятка подобных инцидентов.

Как сообщалось, в Нью-Йорке в международном аэропорту Ньюварк из-за проблем с двигателем совершил экстренную посадку пассажирский самолет авиакомпании United Аirlines.

Напомним, в аэропорту города Галифакс в Канаде самолет израильской авиакомпании El Al экстренно приземлился из-за дыма в двигателе.

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