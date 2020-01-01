До конца дня 19 января, ночью и утром 20 января в большинстве областей туман, видимость 200-500 м.

В Украине ожидается туман и снижение видимости

В Украине объявили штормовое предупреждение - ожидается туман и снижение видимости. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

"До конца дня 19 января, ночью и утром 20 января в большинстве областей туман, видимость 200-500 м", - говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось, что прошлый год оказался самым теплым за всю историю наблюдений.

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