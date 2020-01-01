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Пилоты на коленях: Как сотрудники МАУ прощались с погибшими в Иране

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И пилоты, и бортпроводники не могли сдержать слез.

В воскресенье, 19 января, в аэропорт Борисполь прибыл борт с телами украинцев, которые погибли в авиакатастрофе в небе над Тегераном. Напомним, Иран признал свою вину в трагедии, сославшись на ошибку военных.

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Тела встречали ТОП-чиновники, родственники и коллеги погибших. Борт с погибшими приземлился в 10:55. Гробы под украинскими флагами выносили один за другим. Траурный кортеж сопровождали нацгвардейцы. 

Церемония прощания проводится в терминале В эропорта Борисполь с 13:00 до 19:00 

Напомним, 8 января, самолет рейса Тегеран-Киев разбился сразу после взлета из тегеранского аэропорта. Украинец чудом выжил, поменяв билет на разбившийся в Иране рейс.

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Теги: Борисполь, МАУ, церемония прощания
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