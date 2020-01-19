"Начался процесс ликвидации Украины" - Тимошенко

Юлия Тимошенко считает, что все законы и стратегии Парламента принимаются не в Украине.

Глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко считает, что из-за действий президента Владимира Зеленского и его соратников, начался процесс ликвидации Украины. Об этом она заявила во время эфира телеканала ZIK.

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"Сейчас моя работа и задача – на конкретных фактах, цифрах объяснить, что начался процесс ликвидации Украины. И если мы с этой информацией не дойдем до каждого украинца и потеряем время, мы его потом не наверстаем", - заявила Тимошенко.



Глава "Батькищины" также высказала мнение, что все законы и постановления правительства отданы на аутсорсинг, "в интеллектуальные центры финансово-спекулятивных глобальных структур".



"Украинских министров даже не ставят в известность о настоящей стратегии. Они делают только то, что им передают в руки", – сказала Тимошенко.





Напомним, Тимошенко исключила, что станет премьер-министром при Зеленском.

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