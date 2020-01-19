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"Начался процесс ликвидации Украины" - Тимошенко

Комментариев: 3
Юлия Тимошенко считает, что все законы и стратегии Парламента принимаются не в Украине.
Глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко
Глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко
EPA/UPG

Глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко считает, что из-за действий президента Владимира Зеленского и его соратников, начался процесс ликвидации Украины. Об этом она заявила во время эфира телеканала ZIK.

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"Сейчас моя работа и задача – на конкретных фактах, цифрах объяснить, что начался процесс ликвидации Украины. И если мы с этой информацией не дойдем до каждого украинца и потеряем время, мы его потом не наверстаем", - заявила Тимошенко.

Глава "Батькищины" также высказала мнение, что все законы и постановления правительства отданы на аутсорсинг, "в интеллектуальные центры финансово-спекулятивных глобальных структур".

"Украинских министров даже не ставят в известность о настоящей стратегии. Они делают только то, что им передают в руки", – сказала Тимошенко. 



Напомним, Тимошенко исключила, что станет премьер-министром при Зеленском.

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Теги: Тимошенко, Украина, ликвидация, эфир
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Комментариев (3)
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Жеральд    19.01.2020, 15:06
Оценка:  +16
Жеральд
юля,а РАБОТАТЬ по-настоящему,на благо Украины-украинцев пробовала?Только и слышно от вас,горе-депутатов - тот украл,а я не такая...противно слушать.Иди работать,...за 25 лет никакого полезного дела не сделала...одни слова,слова...пустые...
ШтормЗайцев    19.01.2020, 14:27
Оценка:  +20
ШтормЗайцев
О, и до Юли наконец то дошло, куда ведет страну олигарх Коломойский. УРА!
Из_бана    19.01.2020, 15:02
Оценка:  +16
Из_бана
Просто Юля ревнует, что без нее все делают.Она сама хотела возглавить этот процесс.
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