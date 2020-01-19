Найем: Гончарук точно разбирается в экономике

Заместитель генерального директора Укроборонпрома Мустафа Найем прокомментировал недавний скандал с премьер-министром.

Замглавы Укроборонпрома Мустафа Найем назвал премьер-министра Алексея Гончарука достаточно профессиональным, чтобы занимать должность главы правительства. Об этом Найем заявил в заявил в Субботнем интервью на Радио Свободе.

Мустафа подчеркнул, что премьер точно разбирается в экономике, но все же лучше его знания оценивать по результатам.

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“Алексей имеет огромный опыт в том, что происходит в правительстве. Он работал со всеми министрами в прошлом. Он был человеком, который создавал очень много вещей, которые касались дерегуляции. Поэтому он точно разбирается в экономике. Но, возможно, не так хорошо, как другие“ - так Найем прокомментировал прослушку Гончарука.

Но опять же давайте оценим по результатам. Если результат его работы будет плохой, не надо будет никаких пленок - подытожил Найем

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Напомним, вечером 15 января неизвестные опубликовали в сети якобы аудиозапись совещания. На записях плохо различимые голоса, которые приписываются премьеру Алексею Гончаруку, замглавы Нацбанка Екатерине Рожковой и министру финансов Оксане Маркаровой, обсуждали укрепление курса гривны и вызванные этим проблемы с наполнением бюджета. При этом “голос Гончарука“ признавался в своей некомпетентности в вопросах экономики и сетовал, что президент Зеленский тоже плохо в ней разбирается.

Позднее глава парламентской фракции “Слуга народа“ Давид Арахамия заявил, что запись представляет собой “склейку“ фраз разных людей в разное время, которую кто-то делал ради сенсации.

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После “слива“ премьер заявил, что команду президента и правительства “не сломать“, однако уже 17 января стало известно, что он написал заявление об отставке. Но якобы лишь для того, “чтобы убрать сомнения“.

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