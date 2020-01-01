Все в прорубь! Мемы на крещенские купания

Пользователи соцсетей не упустили шанс порадовать свежей порцией фотожаб на тему окунания в проруби.

В Украине в воскресенье 19 января отмечают один из главных православных праздников - Крещение. В этот день принято окунаться в прорубь.

Как и любое большое событие, Крещение активно обсуждают в интернете. И несмотря на то, что праздник православный, находятся умельцы, которые активно шутят на эту тему и создают фотожабы.