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Все в прорубь! Мемы на крещенские купания

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Пользователи соцсетей не упустили шанс порадовать свежей порцией фотожаб на тему окунания в проруби.
Все в прорубь! Мемы на крещенские купания
Соцсети

В Украине в воскресенье 19 января отмечают один из главных православных праздников - Крещение.  В этот день принято окунаться в прорубь.

Как и любое большое событие, Крещение активно обсуждают в интернете. И несмотря на то, что праздник православный, находятся умельцы, которые активно шутят на эту тему и создают фотожабы.

Ранее сообщалось, что православные верующие празднуют Крещение Господне. Одна из традиций этого праздника – крестный ход к крещенской проруби, которую называют Иордан, и массовое купание в ней.

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Теги: фото, Крещение, соцсети, купание, фотожабы, мемы
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Источник: korrespondent.net

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