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"Отказался платить": Таксист заставил пассажира умыться зеленкой

Комментариев: 1
Таким образом таксист "наказал" пассажира за отказ оплачивать проезд.
По информации издания, пассажир отказался платить за проезд
По информации издания, пассажир отказался платить за проезд
Скриншот

В Запорожье таксист заставил пассажира умыться зеленкой за отказ оплачивать проезд. Об этом сообщает местное издание Суббота. 

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Водитель предоставил пассажиру бутылочку с зеленкой и сказал умыться. Мужчина выполнил просьбу таксиста. Инцидент зафиксирован на видео. 

Жители Запорожья неоднозначно отреагировали на произошедшее: одни поддержали таксиста, другие пассажира, третьи задались вопросом - почему не была вызвана полиция.

Читай также: Месть: таксиста в Хабаровске заставили умыться зеленкой

Ранее сообщалось о том, что в Хабаровске уже таксиста заставили умыться зеленкой. Это была месть за то, что он заставил пассажирок-зайцев сделать тоже самое. Автор ролика объяснил таксисту, что он и его коллеги “ведут себя как звери“.

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Теги: запорожье, таксист, зеленка, пассажир
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Комментариев (1)
LeonMaster    19.01.2020, 17:06
Оценка:  +3
LeonMaster
это же надо утром выходить из дома "ой, забыл банку зеленки взять для пассажиров, чтобы заставлять их умываться", интересное мировозрение у людей. Какие клиенты, такие и таксисты, два сапога пара
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