"Отказался платить": Таксист заставил пассажира умыться зеленкой

Таким образом таксист "наказал" пассажира за отказ оплачивать проезд.

В Запорожье таксист заставил пассажира умыться зеленкой за отказ оплачивать проезд. Об этом сообщает местное издание Суббота.

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Водитель предоставил пассажиру бутылочку с зеленкой и сказал умыться. Мужчина выполнил просьбу таксиста. Инцидент зафиксирован на видео.

Жители Запорожья неоднозначно отреагировали на произошедшее: одни поддержали таксиста, другие пассажира, третьи задались вопросом - почему не была вызвана полиция.

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Ранее сообщалось о том, что в Хабаровске уже таксиста заставили умыться зеленкой. Это была месть за то, что он заставил пассажирок-зайцев сделать тоже самое. Автор ролика объяснил таксисту, что он и его коллеги “ведут себя как звери“.

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