Стало известно, что украинцы чаще всего спрашивали у Google в 2019 году

Украинцы интересовались Томосом, формулой Штайнмаера и дебатами.

Стало известно, что украинцы чаще всего спрашивали у Google wikipedia.org

В 2019 году украинцы больше всего искали в поисковике Google значения слов Томос, подагра, дебаты, импичмент. Среди персоналий, в Google чаще всего вбивали имя Владимира Зеленского. Об этом говорится в отчете Google Trends.

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Самые популярные вопросы : Что такое?

Томос Подагра Формула Штайнмайера Вислово Дебаты

Самые популярные вопросы : Как?

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Владимир Зеленский Анастасия Заворотнюк Петр Порошенко MARUV Потап

Напомним, аналитики считают, что уровень свободы слова в Украине снизился.

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