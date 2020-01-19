Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Стало известно, что украинцы чаще всего спрашивали у Google в 2019 году

Комментариев: 1
Украинцы интересовались Томосом, формулой Штайнмаера и дебатами.
Стало известно, что украинцы чаще всего спрашивали у Google
Стало известно, что украинцы чаще всего спрашивали у Google
wikipedia.org

В 2019 году украинцы больше всего искали в поисковике Google значения слов Томос, подагра, дебаты, импичмент. Среди персоналий, в Google чаще всего вбивали имя Владимира Зеленского. Об этом говорится в отчете Google Trends. 

Читай также: Из интернета пропал YouTube-канал с “пленками Гончарука“

Самые популярные вопросы : Что такое?

  1. Томос
  2. Подагра
  3. Формула Штайнмайера
  4. Вислово
  5. Дебаты

Самые популярные вопросы : Как?

Читай также: Закон о СМИ вводит жесткую цензуру интернета - ассоциация

  1. Как сделать Инстаграм темным?
  2. Как удалить аккаунт Инстаграм?
  3. Как узнать свой номер телефона?
  4. Как проверить себя в списках избирателей?
  5. Как говорят животные?

Самые популярные запросы : Персона

Читай также: “Пятая колонна, мы будем вас убивать!“: В Москве избили телеоператора

  1. Владимир Зеленский
  2. Анастасия Заворотнюк
  3. Петр Порошенко
  4. MARUV
  5. Потап

Напомним, аналитики считают, что уровень свободы слова в Украине снизился.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: хапросы, поисковик, Украина, Google
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Антибес    19.01.2020, 17:09
Оценка:  -1
Антибес
Топ-1 запросов:"Ok,Google! Как свалить из нашей охреНэньки"?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь