Стало известно, что украинцы чаще всего спрашивали у Google в 2019 году
Украинцы интересовались Томосом, формулой Штайнмаера и дебатами.
В 2019 году украинцы больше всего искали в поисковике Google значения слов Томос, подагра, дебаты, импичмент. Среди персоналий, в Google чаще всего вбивали имя Владимира Зеленского. Об этом говорится в отчете Google Trends.
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Самые популярные вопросы : Что такое?
- Томос
- Подагра
- Формула Штайнмайера
- Вислово
- Дебаты
Самые популярные вопросы : Как?
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- Как сделать Инстаграм темным?
- Как удалить аккаунт Инстаграм?
- Как узнать свой номер телефона?
- Как проверить себя в списках избирателей?
- Как говорят животные?
Самые популярные запросы : Персона
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- Владимир Зеленский
- Анастасия Заворотнюк
- Петр Порошенко
- MARUV
- Потап
Напомним, аналитики считают, что уровень свободы слова в Украине снизился.
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