В Запорожье обнесли забором место, где должны выступить артисты из РФ

Организаторы выступления ожидают протесты активистов.

Территорию ДК “Днепроспецсталь“ в Запорожье, где планируется спектакль с выступлением российских артистов Марата Башарова, Сергея Колесникова и Ларисы Удовиченко обставили по периметру металлическим забором. Об этом сообщает издание Цензор.

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Ранее мы сообщали, что СБУ решила впустить в Украину российских артистов Марата Башарова, Сергея Колесникова и Ларису Удовиченко, которые выступали в оккупированном РФ Крыму.



Кроме того, СБУ обратилась с просьбой в Запорожскую полицию, чтобы те усилили меры безопасности во время представления, в котором должны выступить российские актеры 19 января.

ДК “Днепроспецсталь“ в Запорожье censor.net

Напомним, Украинский клуб выгнал футболиста из-за поездки в Россию.

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