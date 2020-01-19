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В Запорожье обнесли забором место, где должны выступить артисты из РФ

Комментариев: 4
Организаторы выступления ожидают протесты активистов.
Территорию ДК “Днепроспецсталь“ обставили по периметру металлическим забором
Территорию ДК “Днепроспецсталь“ обставили по периметру металлическим забором
censor.net

Территорию ДК “Днепроспецсталь“ в Запорожье, где планируется спектакль с выступлением российских артистов Марата Башарова, Сергея Колесникова и Ларисы Удовиченко обставили по периметру металлическим забором. Об этом сообщает издание Цензор.

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Ранее мы сообщали, что СБУ решила впустить в Украину российских артистов Марата Башарова, Сергея Колесникова и Ларису Удовиченко, которые выступали в оккупированном РФ Крыму.

Кроме того, СБУ обратилась с просьбой в Запорожскую полицию, чтобы те усилили меры безопасности во время представления, в котором должны выступить российские актеры 19 января.

 

ДК “Днепроспецсталь“ в Запорожье
ДК “Днепроспецсталь“ в Запорожье
censor.net

Напомним, Украинский клуб выгнал футболиста из-за поездки в Россию.

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Теги: Забор, Запорожье, Башаров, выступление, забор
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Комментариев (4)
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Духовный_скреп    19.01.2020, 17:58
Оценка:  +15
Духовный_скреп
Скоро жирик,соловьиный помёт и сливной бачок по Крещатику разгуливать будут.
Сливной-Бачок    19.01.2020, 17:54
Оценка:  +13
Сливной-Бачок
Чтобы они там не замёрзли,надо их там и поджечь.
addinol2008    19.01.2020, 17:45
Оценка:  +18
addinol2008
может стоит за забор с колючкой тех кто решил их впустить
Сливной-Бачок    19.01.2020, 17:53
Оценка:  +15
Сливной-Бачок
Обалденная идея. Предлагаю, обнести колючкой зРАДУ тоже, так как Украинцев там осталось меньшинство.
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