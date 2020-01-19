На митинге в Киеве задержали 11 человек

Акция памяти убитых правозащитника и журналистки была санкционированной и проходила, согласно ранее поданной заявки.

После акции памяти адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой, которая состоялась на Михайловской площади в Киеве, в управление полиции за противоправные действия доставили 11 человек. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева на своей странице в Facebook 19 января.

После первоочередной проверки действиям задержанных, будет дана правовая оценка. В сообщении говорится о том, что акция была санкционированной и проходила, согласно ранее поданной заявки.

"После окончания акции участники шли к фуникулеру, в настоящее время группа неизвестных бросила в них несколько петард. В результате правоохранители доставили в Шевченковское управление полиции одиннадцать граждан. После выяснения всех обстоятельств их действиям будет дана правовая оценка", - говорится в сообщении.

У Києві в учасників мітингу проти ультраправого насилля кидали петарди та яйця.



Акцію організували на пам’ять убитих 11 років тому у Москві адвоката Маркелова та журналістки Бабурової. Її організатори засуджують мову ненависті й ультраправе насилля в Україні та Росії pic.twitter.com/z2hhDIyCe0 — hromadske (@HromadskeUA) January 19, 2020

Маркелов и Бабурова были убиты в Москве в 2009 году. Ежегодно акцию организуют в Киеве и Москве. Также мероприятие проводят против ультраправого насилия в Украине и мире.

В воскресенье участники мероприятия вышли на Михайловскую площадь с плакатами "Помнить - значит бороться", "Прощай, террор" и "Я против ненависти".

По подозрению в убийстве арестовали участника правой организации Русское национальное единство. Считается, что причиной убийства стало одно из дел, которое вел Маркелов, где фигурировали члены РНЕ, по другой версии речь идет о чеченском следе.

Ранее сообщалось, что украинское посольство в Лондоне потребовало от британской полиции исключить трезубец, изображенный на гербе Украины, из списка экстремистских символов и официально извиниться.

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