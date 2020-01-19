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На митинге в Киеве задержали 11 человек

Комментариев: 2
Акция памяти убитых правозащитника и журналистки была санкционированной и проходила, согласно ранее поданной заявки.

После акции памяти адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой, которая состоялась на Михайловской площади в Киеве, в управление полиции за противоправные действия доставили 11 человек. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева на своей странице в Facebook 19 января.

После первоочередной проверки действиям задержанных, будет дана правовая оценка. В сообщении говорится о том, что акция была санкционированной и проходила, согласно ранее поданной заявки.

"После окончания акции участники шли к фуникулеру, в настоящее время группа неизвестных бросила в них несколько петард. В результате правоохранители доставили в Шевченковское управление полиции одиннадцать граждан. После выяснения всех обстоятельств их действиям будет дана правовая оценка", - говорится в сообщении.

 

Маркелов и Бабурова были убиты в Москве в 2009 году. Ежегодно акцию организуют в Киеве и Москве. Также мероприятие проводят против ультраправого насилия в Украине и мире.

В воскресенье участники мероприятия вышли на Михайловскую площадь с плакатами "Помнить - значит бороться", "Прощай, террор" и "Я против ненависти".

По подозрению в убийстве арестовали участника правой организации Русское национальное единство. Считается, что причиной убийства стало одно из дел, которое вел Маркелов, где фигурировали члены РНЕ, по другой версии речь идет о чеченском следе.

Ранее сообщалось, что украинское посольство в Лондоне потребовало от британской полиции исключить трезубец, изображенный на гербе Украины, из списка экстремистских символов и официально извиниться.

 

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Теги: полиция, акция, антифашизм, задержание
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Сливной-Бачок    19.01.2020, 18:30
Оценка:  +5
Сливной-Бачок
Эти митингующие выши с Флагами СССР и страны-окупанта. Их не то что закидывать яйцами нужно, их нужно превратить в яйца.
Сливной-Бачок    19.01.2020, 18:24
Оценка:  +5
Сливной-Бачок
А причём здесь Украина ? Почему эти митингующие не протестуют против Путлера, который их убил ?
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