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Сотрудники посольства США искупались на Крещение

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Окунуться в холодную воду - хорошее и бодрое начало года, говорят американские дипломаты.

Каждый год сотрудники посольства США в Украине купаются в проруби на Крещение. В этом году дипсотрудники также окунулись в Днепр, следуя церковному обряду. Об этом сообщается в Twitter американского посольства 19 января.

Диппредставительство опубликовало видео того, как американские и украинские сотрудники окунаются в ледяную воду.

"Следуя традициям Крещения, сотрудники посольства США ныряли в ледяную воду Днепра!", - говорится в подписи к видео.

Сотрудники рассказывают, что решили сделать это потому, что окунуться в холодную воду - хорошее и бодрое начало года. К тому же, по их словам, они уважают украинские традиции.

"Водичка супер, супер класс", - рассказывают дипломаты, выходя из воды.

 
Ранее сообщалось, что временной поверенной в делах США в Украине стала заместитель главы миссии США в Киеве Кристина Квин.

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Теги: видео, Крещение, купание, посольство США, прорубь
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Брюква_и_Клюква    19.01.2020, 19:50
Оценка:  +10
Брюква_и_Клюква
Ниггеру нужно отдать должное. Он настоящий самец со стальными яйцами. Я представляю, как было не комфортно этому южному человеку.
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