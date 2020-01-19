Сотрудники посольства США искупались на Крещение

Окунуться в холодную воду - хорошее и бодрое начало года, говорят американские дипломаты.

Каждый год сотрудники посольства США в Украине купаются в проруби на Крещение. В этом году дипсотрудники также окунулись в Днепр, следуя церковному обряду. Об этом сообщается в Twitter американского посольства 19 января.

Диппредставительство опубликовало видео того, как американские и украинские сотрудники окунаются в ледяную воду.

"Следуя традициям Крещения, сотрудники посольства США ныряли в ледяную воду Днепра!", - говорится в подписи к видео.

Сотрудники рассказывают, что решили сделать это потому, что окунуться в холодную воду - хорошее и бодрое начало года. К тому же, по их словам, они уважают украинские традиции.

"Водичка супер, супер класс", - рассказывают дипломаты, выходя из воды.

Слідуючи традиціям Водохреща, співробітники посольства США пірнали у крижану воду Дніпра!



Following the tradition of Vodokhreshcha, U.S. Embassy Kyiv staff took a plunge into the freezing Dnipro water! pic.twitter.com/uxFvAqkrqn — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) January 19, 2020

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