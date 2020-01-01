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Сайдик напомнил, что в Минске-2 нет автономии Донбасса

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Украина готова предоставить особый статус ОРДЛО в пределах реформы децентрализации, подчеркнул бывший представитель ОБСЕ.
Пока непонятен механизм возвращения Донбасса под контроль Киева
Пока непонятен механизм возвращения Донбасса под контроль Киева

В минских договоренностях нет пункта о предоставлении автономии Донбасса, как на этом настаивает Россия, но есть положение об особом статусе ОРДЛО в рамках децентрализации, напомнил бывший спецпредставитель председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе в Минске Мартин Сайдик в интервью изданию Die Presse.

"Потом появился еще один элемент от российской стороны: требование автономии - понятие, которое бесполезно искать в тексте минских договоренностей. Там есть только децентрализация. Поэтому если украинцы не хотят говорить об автономии, я могу это понять", - цитирует интервью Укринформ.

По его словам, Украина готова предоставить особый статус ОРДЛО в пределах реформы децентрализации, "но для этого необходимо четко прояснить момент с безопасностью", в частности, определить, как Украина вернет полный суверенитет над всей территорией Донецкой и Луганской областей.

"Проблема заключается в том, что пока россияне и сепаратисты не хотят говорить об этом "Дне X", - отметил Сайдик.

Особый статус Донбасса. Что хочет Киев и Москва

 

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Теги: особый статус Донбасса, минские договоренности, Миссия ОБСЕ на Донбассе
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Источник: korrespondent.net

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