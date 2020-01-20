Зеленский: Путин понимает мою позицию по Украине

Украинский лидер полагает, что президент России понимает его отношение к вопросу независимости страны.

Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что российский лидер Владимир Путин понимает его позицию о независимости Украины. Об этом он заявил в интервью The Times of Israel , которое было опубликовано 19 января.

Зеленскому задали вопрос о том, считает ли Путин по-прежнему (как он однажды сказал), что "Украина – не страна".

"Я не знаю, о чем он (Путин – ред.) думает. Он не сказал мне. Я полагаю, он понимает мое отношение: Украина – независимая страна. Мы большая страна, самая большая в Европе. Я думаю, что он понимает. Что он думает об этом? Это в его голове", – отметил глава государства.

Президент также указал, что у него начался диалог с российским лидером.

"Мы создали формат для нашего диалога, который привел к некоторым "чувствительным" решениям. Мы вернули наших пленных, наши корабли. После трех лет без встреч нам удалось договориться о Нормандском формате. После этого произошел второй обмен пленным – самый большой подобный обмен", – напомнил он.

Напомним, 9 декабря в Париже состоялся саммит нормандской четверки , во время которого прошла первая личная встреча Зеленского и Путина.

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