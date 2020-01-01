Зеленский рассказал о цели своего президентства

Украинский лидер подчеркнул, что стремился стать главой государства, чтобы добиться мира на востоке Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что стремился к президентству ради достижения мира на Донбассе. Об этом он заявил в интервью The Times of Israel , которое было опубликовано 19 января.

"Я бы никогда не стремился к президентству, не имея такой цели", - подчеркнул глава государства, отвечая на вопрос о том, возможно ли достичь мира на востоке Украины.

Зеленский также отметил, что хотел бы более активного продвижения процесса урегулирования, однако есть "очень сложные вопросы".

"Я вижу прогресс, потому что количество обстрелов значительно сократилось. Но это все еще присутствует", - указал он.

Напомним, 10 октября прошлого гола Зеленский заявил на пресс-смарафоне, что общество выбрало президента, который остановит войну , и именно это является его миссией в течение пяти лет.

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