В Одессе нетрезвый полицейский сбил пешеходов
В результате аварии пострадали два человека. Виновник ДТП не был при исполнении служебных обязанностей, подчеркнули в полиции.
В Одессе нетрезвый полицейский в воскресенье, 19 января сбил двух человек. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Одесской области.
Отмечается, что ДТП произошло в межквартальных проездах возле супермаркета на Люстдорфской дороге.
По предварительным данным, пьяный 27-летний работник полици за рулем автомобиля Opel разбил шлагбаум и сбил двух пешеходов - мужчину 1970 года рождения и женщину 1972 года рождения.
Их госпитализировали с телесными повреждениями различной степени тяжести.
В полиции подчеркнули, что виновник происшествия не был при исполнении служебных обязанностей.
Cмотрите фотогалерею: В Одессе нетрезвый полицейский сбил пешеходов
Ранее сообщалось, что в Запорожской области пьяный полицейский сбил женщину с инвалидностью на пешеходном переходе.
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