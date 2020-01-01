В Одессе нетрезвый полицейский сбил пешеходов

В результате аварии пострадали два человека. Виновник ДТП не был при исполнении служебных обязанностей, подчеркнули в полиции.

На месте ДТП в Одессе od.npu.gov.ua

В Одессе нетрезвый полицейский в воскресенье, 19 января сбил двух человек. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Одесской области.

Отмечается, что ДТП произошло в межквартальных проездах возле супермаркета на Люстдорфской дороге.

По предварительным данным, пьяный 27-летний работник полици за рулем автомобиля Opel разбил шлагбаум и сбил двух пешеходов - мужчину 1970 года рождения и женщину 1972 года рождения.

Их госпитализировали с телесными повреждениями различной степени тяжести.

В полиции подчеркнули, что виновник происшествия не был при исполнении служебных обязанностей.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet