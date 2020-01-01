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В Одессе нетрезвый полицейский сбил пешеходов

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В результате аварии пострадали два человека. Виновник ДТП не был при исполнении служебных обязанностей, подчеркнули в полиции.
На месте ДТП в Одессе
На месте ДТП в Одессе
od.npu.gov.ua
 
В Одессе нетрезвый полицейский в воскресенье, 19 января сбил двух человек. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Одесской области.
 
Отмечается, что ДТП произошло в межквартальных проездах возле супермаркета на Люстдорфской дороге.
 
По предварительным данным, пьяный 27-летний работник полици за рулем автомобиля Opel разбил шлагбаум и сбил двух пешеходов - мужчину 1970 года рождения и женщину 1972 года рождения.
 
Их госпитализировали с телесными повреждениями различной степени тяжести.
 
В полиции подчеркнули, что виновник происшествия не был при исполнении служебных обязанностей.
 
 
 
Ранее сообщалось, что в Запорожской области пьяный полицейский сбил женщину с инвалидностью на пешеходном переходе. 

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Теги: ДТП, Одесса, фото, авария, ДТП с полицией
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Источник: korrespondent.net

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