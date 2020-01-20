Президент: Голодомор – это не просто трагедия
Голодомор – геноцид, а не социальная или экономическая трагедия, подчеркнул Владимир Зеленский.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для Украины Голодомор 1932-1933 годов является геноцидом, а не социальной или экономической трагедией. Об этом он заявил в интервью The Times of Israel, которое было опубликовано 19 января.
"Миллионы людей погибли. Многие страны признали, что Голодомор - это геноцид. И я знаю, что Израиль понимает это и понимает, что Украина признала Холокост геноцидом. Для Украины это не социальная или экономическая трагедия. Это геноцид. Миллионы украинцев были уничтожены", - подчеркнул Зеленский.
Президент надеется, что в будущем весь мир признает Голодомор фактическим уничтожением украинского народа.
"В разных СМИ было много молчания из-за политики СССР, потому что СССР скрывал всю информацию. Он скрывал записи, он скрывал места массовых захоронений. Не было достаточно информации об этом. Так создавалась история", - указал он.
Глава государства уверен, что в будущем люди поймут реальные факты из истории Украины.
Ранее сообщалось, что жертвами Голодомора 1932-1933 годов стали 4,5 миллиона украинцев и это наибольшие потери среди союзных республик
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скачи нах,
стандартный многостаночный антиукраинский говномет оккупантов ...
ты не путай голод с насильственным отжатием ВСЕГО продовольствия в украинских селах красноармейцами и расстрелы за несколько собранных колосков на полях ...
ты последнюю извилину пропил таки с Газмановым в Кенигсберге,
упоротое говнометко путинское?