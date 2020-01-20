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Президент: Голодомор – это не просто трагедия

Комментариев: 38
Голодомор – геноцид, а не социальная или экономическая трагедия, подчеркнул Владимир Зеленский.
Монумент жертвам Голодомора в Киеве
Монумент жертвам Голодомора в Киеве
commons.wikimedia.org
 
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для Украины Голодомор 1932-1933 годов является геноцидом, а не социальной или экономической трагедией. Об этом он заявил в интервью The Times of Israel, которое было опубликовано 19 января.
 
"Миллионы людей погибли. Многие страны признали, что Голодомор - это геноцид. И я знаю, что Израиль понимает это и понимает, что Украина признала Холокост геноцидом. Для Украины это не социальная или экономическая трагедия. Это геноцид. Миллионы украинцев были уничтожены", - подчеркнул Зеленский.
 
Президент надеется, что в будущем весь мир признает Голодомор фактическим уничтожением украинского народа.
 
"В разных СМИ было много молчания из-за политики СССР, потому что СССР скрывал всю информацию. Он скрывал записи, он скрывал места массовых захоронений. Не было достаточно информации об этом. Так создавалась история", - указал он.
 
Глава государства уверен, что в будущем люди поймут реальные факты из истории Украины.
 
Ранее сообщалось, что жертвами Голодомора 1932-1933 годов стали 4,5 миллиона украинцев и это наибольшие потери среди союзных республик

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Теги: Голодомор, Голодомор 1932-1933, Владимир Зеленский
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (38)
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ТакТакс    20.01.2020, 12:11
Оценка:  0
ТакТакс
зЕля, ты вроде как собрался с визитом на истогическую годину? Вот там и расскажешь(если храбрый), и если тебе там позволят, кто геноцидил украинцев.
Зелибоба    20.01.2020, 09:34
Оценка:  -23
Зелибоба
Согласно данным Институт демографии и социальных исследований Академии Наук Украины, относительные потери от голода 1932—1933 гг. были наивысшими в Казахстане — 22,42 %. На Украине — 12,92 %, в России — 3,17 %, в среднем по СССР 5,42 % населения.
Cowboychik    20.01.2020, 09:40
Оценка:  -23
Cowboychik
За годы незалежности украинцев стало меньше примерно на 30-40%. В 1992 году нас было 52 млн.... Демократический голодомор однако...
Зелибоба    20.01.2020, 09:46
Оценка:  -24
Зелибоба
все сваливают. от горе-политиков...
WTF2wtf    20.01.2020, 14:03
Оценка:  +3
WTF2wtf
Туземун,
скачи нах,
стандартный многостаночный антиукраинский говномет оккупантов ...
ВасяизИваново    20.01.2020, 12:19
Оценка:  -13
ВасяизИваново
Тут еще надо учесть - в 22-23 гг. России был сильнейший голод, особенно лютовавший в Поволжье. Погибло 4-5 млн., а в Украине в это время жировали.
WTF2wtf    20.01.2020, 14:04
Оценка:  +3
WTF2wtf
Быдляк путиснкий,
ты не путай голод с насильственным отжатием ВСЕГО продовольствия в украинских селах красноармейцами и расстрелы за несколько собранных колосков на полях ...
ВасяизИваново    20.01.2020, 14:52
Оценка:  -2
ВасяизИваново
Так и голод в России 22-23 гг. так же был вызван отжатием, которым руководил Троцкий, эх темнота!
Зелибоба    20.01.2020, 09:22
Оценка:  -21
Зелибоба
Володя будь умнее, не превращайся в упоротого пчеловода... а то страну окончательно добьёшь. не иди на поводу у нациков. их меньше. не бойся их
Cowboychik    20.01.2020, 09:18
Оценка:  -24
Cowboychik
Владимир Зеленский принес присягу президента Украины в зале Верховной рады. Присягу Зеленский огласил, положа руку на Пересопницкое Евангелие и Конституцию Украины. Врут что Зелинский -еврей. Ни один еврей не будет присягать на библии и носить Хрестик.
Cowboychik    20.01.2020, 09:11
Оценка:  -23
Cowboychik
Больше людей погибло при вторжении в нашу страну еврофашистов во главе с Германией. Но памятники победителей фашизма демонтируют, а голодомор постоянно упоминают. Говорят о сталинских репрессиях и нигде не осуждают сброс атомных бомб на мирные японские города...
WTF2wtf    20.01.2020, 14:06
Оценка:  +2
WTF2wtf
Даун многостаночный,
ты последнюю извилину пропил таки с Газмановым в Кенигсберге,
упоротое говнометко путинское?
Rangol    20.01.2020, 09:10
Оценка:  -21
Rangol
Что значит, на Украине наибольшие потери из за геноцида среди союзных республик? Во все х республиках морили голодом выборочно исключительно Украинцев
farfalle    20.01.2020, 09:20
Оценка:  -24
farfalle
На Украине после "голодомора" еще и население выросло, кстати. А уж как морили голодом в США во время Великой депрессии...
Зорян_и_Шкиряк    20.01.2020, 08:57
Оценка:  +1
Зорян_и_Шкиряк
Голодомор - это не просто трагедия! Это ещё и политика!
WTF2wtf    20.01.2020, 14:06
Оценка:  +4
WTF2wtf
Это да ... такая была "политика" у советских властей (((
ВасяизИваново    20.01.2020, 14:58
Оценка:  -2
ВасяизИваново
А советские власти кто, марсиане?
ВасяизИваново    20.01.2020, 15:02
Оценка:  -3
ВасяизИваново
Да были тогда во власти кто угодно, да только не Русские - Грузины, Евреи, Украинцы, ну и небольшое меньшинство Русских на вторых ролях.
fkrfyfan    20.01.2020, 08:49
Оценка:  -23
fkrfyfan
Зеля подхватил флаг прыщавого и пьяни хряка поросёнка! На украине во власти будет хоть что то новое кроме вечного попрашайничества и скулежа про якобы геноцид и голодомор
Сливной-Бачок    20.01.2020, 07:48
Оценка:  +16
Сливной-Бачок
Находясь в Нью-Йорке, Троцкий встретился с банкиром Шиффом, который увидел в нем революционера. У Шиффа были «Друзья русской свободы», чтобы найти 267 других идиш говорящих русских евреев-ссыльных. Он договорился, чтобы президент Вудро Вильсон выдал им паспорта США, чтобы им не было отказано во
Мыкола    20.01.2020, 07:47
Оценка:  -22
Мыкола
Все , которые здесь ниже оставили свои комменты, а вы не танцуете сейчас под дудку мировых жи-дов в нынешней Украине ? Да и в России тоже?
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