Гончарук уверен, что Зеленский на него не обиделся

"В некоторых из них (записях разговоров - ред.) точно были нарезаны цитаты, выдернутые из контекста, более того, приправленные комментариями, приправленные названиями, якобы мы пытаемся обмануть президента. Все это манипулятивным образом было подано", - заявил премьер.

Глава правительства добавил, что "спецслужбы разберутся, кто именно записывал".

"Мы на протяжении четырех месяцев (уже немного больше) делаем много тех вещей, которые создают проблемы коррупционерам, взяточникам, и, очевидно, наживаем много врагов", – отметил Гончарук, говоря о причинах ситуации.

Напомним, 15 и 16 января в сети появились три аудиозаписи, на которых зафиксирован якобы разговор премьера с представителями НБУ.

На записи глава Кабмина говорит, что он "полный профан в экономике", а также указывает на "очень примитивное понимание экономических процессов" у Зеленского.

Позже Гончарук написал заявление об отставке и передал его президенту с правом внесения на рассмотрение Верховной Рады.

Глава правительства подчеркнул, что таким образом хочет "развеять любые сомнения в уважении и доверии президенту" после скандальных аудиозаписей.

Зеленский решил дать премьер-министру еще один шанс и выдвинул ряд условий Кабмину. Он также потребовал от правоохранительных органов в течение двух недель установить причастных к записи разговоров во время встречи Гончарука с министрами и представителями НБУ.