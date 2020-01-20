Гончарук уверен, что Зеленский на него не обиделся
"Мы на протяжении четырех месяцев (уже немного больше) делаем много тех вещей, которые создают проблемы коррупционерам, взяточникам, и, очевидно, наживаем много врагов", – отметил Гончарук, говоря о причинах ситуации.
Напомним, 15 и 16 января в сети появились три аудиозаписи, на которых зафиксирован якобы разговор премьера с представителями НБУ.
На записи глава Кабмина говорит, что он "полный профан в экономике", а также указывает на "очень примитивное понимание экономических процессов" у Зеленского.
Позже Гончарук написал заявление об отставке и передал его президенту с правом внесения на рассмотрение Верховной Рады.
Глава правительства подчеркнул, что таким образом хочет "развеять любые сомнения в уважении и доверии президенту" после скандальных аудиозаписей.
Зеленский решил дать премьер-министру еще один шанс и выдвинул ряд условий Кабмину. Он также потребовал от правоохранительных органов в течение двух недель установить причастных к записи разговоров во время встречи Гончарука с министрами и представителями НБУ.
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