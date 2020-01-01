Итоги 19 января: Прощание с погибшими, встреча по Ливии

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Прощание с погибшими украинцами в аэропорту Борисполь facebook.com/president.gov.ua

В Украину прибыли тела жертв авиакатастрофы в Иране; в Берлине прошла конференция по решению ливийского вопроса: Bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

Тела погибших в Иране украинцев доставили в Борисполь

В Украину доставили тела украинцев, погибших в результате атаки на самолет МАУ в Иране.

В терминале В аэропорта Борисполь состоялась церемония прощания.

Иран начал изучение черных ящиков лайнера МАУ

Глава отдела расследования происшествий Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резайефар сообщил, что Тегеран самостоятельно расшифровывает бортовые самописцы разбившегося украинского самолета МАУ и еще не принял окончательного решения об их отправке за границу.

Как отметил Резайефар, в случае неудачной попытки расшифровать черные ящики, они будут переданы в Украину или Францию.

В свою очередь секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что консультации украинских и иранских экспертов по вопросу возвращения в Украину черных ящиков самолета МАУ, продолжаются.

В Британии трезубец отнесли к экстремистским символам

Антитеррористический отдел полиции Великобритании подготовил пособие в рамках программы по борьбе с радикализацией, в визуальном разделе, которого среди знаков и символов праворадикальных групп указан герб Украины.

Украинское посольство в Лондоне потребовало от британской полиции исключить трезубец, изображенный на гербе Украины, из списка экстремистских символов и официально извиниться.

В столице Германии прошла международная конференция по урегулированию в Ливии

В Берлине по инициативе канцлера Ангелы Меркель состоялась конференция по ситуации в Ливии.

На переговоры были приглашены представители противоборствующих сторон, а также России, Франции, Турции, США, Великобритании, Алжира, Египта и ОАЭ.

По итогам встречи принято совместное заявление, предполагающее политическое решение ливийской проблемы.

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